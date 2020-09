El CSIF considera "muy grave" la falta de personal en la Policía Local de Santa Cruz para cumplir las medidas contra la pandemia

El sindicato CSIF, organización más representativa en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, denuncia la falta de personal en el Cuerpo que debe hacer cumplir las órdenes sanitarias que tanto el Estado, como la Comunidad Autónoma de Canarias, emiten en aras de proteger a la población de la COVID-19. Los policías locales de la capital, señala esta organización sindical en un comunicado, no han cesado en el llevar a cabo las funciones propias, a diferencia del resto del personal de la administración municipal. Sostiene el CSIF que "mucho nos tememos que en un futuro, de no tomar medidas a corto plazo, no habrá nadie que haga respetar las medidas de protección a la población".

Los jefes de la Policía Local de Santa Cruz desobedecieron a la alcaldesa y a sus concejales antes del cambio de gobierno

Saber más

Este sindicato apunta que "desde los carnavales de la calima, pasando por el confinamiento, hasta llegar a la perenne mascarilla, el cuerpo de seguridad municipal ha cargado sobre sus hombros la responsabilidad de velar por la salud y la vida de las personas, sin que dicha labor sea reconocida por ningún estamento público".

Detalla que durante el periodo estival, "la mitad de la exigua plantilla de agentes municipales hacen uso de las merecidas vacaciones, quedando el servicio reducido al 50%". Incluso, añade, "con la totalidad de los agentes es muy difícil hacer cumplir las órdenes sanitarias, además de los requerimientos diarios que deben atender los policías locales", situación a la que hay que sumar las "respectivas cuarentenas que deben hacer los policías que han estado en contacto con positivos por coronavirus, los cuales merman aún más la capacidad del Cuerpo de seguridad".

La representación del CSIF en la Policía Local da cuenta de que "a lo largo de los meses de verano, se ha establecido un servicio de refuerzo con policías libres de servicio, el cual es el mismo dispositivo del pasado verano de 2019, sin que en aquellas fechas se decretara ninguna alerta sanitaria". Este servicio, insiste, es "imprescindible, teniendo en cuenta que en algunos turnos, sólo se ha contado con el servicio de refuerzo sin que hubiese ningún agente disponible del turno ordinario". Esta problemática, que parece prolongarse en el tiempo, preocupa a este sindicato, "por la inseguridad en la que los agentes municipales desarrollan sus funciones", que genera una "impotencia" por "no poder cumplir con lo que se espera de ellos, que no otra cosa que proteger a la población".

Servicio de escolta

A juicio del CSIF, resulta "poco acertado, dada la situación actual, el designar agentes de policía local a la protección de autoridades municipales, tales como la concejala de Seguridad, o el propio alcalde", que "si bien es la primera función de los Policías Locales establecidas en la Ley, no se debería de aplicar ahora, cuando un policía menos puede llegar a dejar una zona de la ciudad sin seguridad, todo sin entrar a valorar si dicha protección es necesaria o no".

Al CSIF le preocupa el nivel de riesgo psicosocial en la policía local, los cuales causan problemas médicos en los trabajadores y trabajadoras, debido al nivel de ansiedad y estrés.

Recuerda el sindicato que en el año 2016, el ayuntamiento capitalino, concretamente el área de Prevención de la Salud, llevó a cabo un estudio de dichos riesgos en toda la plantilla municipal, "siendo los resultados en la policía local muy graves". A raíz de esto, la Corporación contrató a la empresa Deloitte para que realizarán una auditoría en el Cuerpo de la Policía Local, con un coste que rondó los 60.000 euros.

En ese estudio "se detectaron numerosos problemas en la policía local, tanto estructurales como organizativos", subraya el CSIF, y "a fecha de hoy, no se han llevado a cabo ninguna de las medidas que la empresa técnica determinó para solucionar los problemas existentes". Si a estos riesgos psicosociales en la plantilla policial, "los cuales entendemos que como mínimo seguirán igual, le añadimos la situación actual de crisis sanitaria, no queda más remedio que preocuparnos como sindicato, de los problemas psicofísicos que sufren y sufrirán los agentes".