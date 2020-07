"No tengo escoltas sino un estudio de seguridad", señala la concejala Alonso al justificar su servicio de protección

La segunda teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Promoción Económica y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, desmintió este viernes una vez más que cuente con un servicio de escoltas para su protección, aunque llegó a definir ese operativo a su disposición como "un estudio de seguridad compuesto por una serie de voluntarios [policías locales de paisano] que se apuntaron en una lista" para cumplir esos cometidos.

Alonso, que tiene bajo su responsabilidad a la Policía Local, hizo hincapié en que ella no participó en la creación de ese 'estudio de seguridad' sino que fue una decisión adoptada por los mandos del Cuerpo de seguridad local, esto es, la comisaria Carmen Delia González, y el subcomisario Blas Hernández.

La creación de ese servicio de escoltas para garantizar la seguridad de Alonso capitalizó las intervenciones más broncas y los momentos de mayor tensión y confusión del pleno del Consistorio santacrucero, el primero del nuevo gobierno surgido tras la moción de censura del 13 de julio, que devolvió a José Manuel Bermúdez al puesto de alcalde que ya ejerció entre 2011 y junio de 2019.

Gran parte de las cuestiones formuladas en el turno de preguntas de la sesión plenaria tenían que ver con la existencia de ese servicio de escoltas -negado por Alonso por activa y pasiva-, los motivos para su creación o de quien partió la iniciativa de su constitución. José Ángel Martín y Florentino Guzmán, exprimer teniente de alcalde y exconcejal de Seguridad, respectivamente, hasta hace once días, intentaron sin éxito obtener aclaraciones por parte Evelyn Alonso sobre el particular, y los turnos de palabra se convirtieron en un cruce de reproches -en especial con Guzmán- que se caldeó por momentos, mientras el alcalde -quizá falto de práctica- no lograba sostener el orden, las continuas interrupciones ni la crudeza de algunas expresiones.

Guzmán se refirió al "culebrón y el esperpento" que representa Alonso, "que ha llegado [al equipo de gobierno] mintiendo y no ha parado de mentir", le pidió que explicara alguna de las "250.000 razones que tuvo para hacer esto" -en referencia a su firma de la moción de censura de la que fue pieza imprescindible- y tildó su comportamiento de "complejo de nueva rica" mientras agitaba en el aire un fajo de billetes de monopoly. Alonso acusó a Guzmán de no haber trabajado nada en su tiempo al frente de la Concejalía de Seguridad y de "pasar el tiempo en el gimnasio de la Policía Local". "Supérelo y no sea niño chico", fueron otras críticas escuchadas en el salón de plenos.

El origen de la polémica y su traslado a la opinión pública está en una información adelantada en exclusiva por este medio el pasado sábado, según la cual la comisaria González y el subcomisario Hernández organizaron un servicio de escoltas para Alonso desde el mismo momento en que tomó posesión como concejala, el 26 de junio, antes de la moción de censura y a espaldas del concejal entonces competente, Florentino Guzmán, del director de Seguridad, Francisco Javier Rodríguez del Castillo -cesado con el cambio de gobierno- ni de la todavía alcaldesa, Patricia Hernández.

La posición de Alonso ha sido siempre la de negar que haya escoltas y así, a través de un comunicado oficial del Consistorio, desmintió ese hecho, recalcando que en la Policía Local capitalina “no se ha creado servicio de escolta alguno, lo único que se ha hecho es una nota informativa, de carácter interno, para saber si entre la plantilla policial hay personal voluntario que quiera desempeñar esas funciones de manera provisional”.

Posteriormente fue el concejal de Fiestas santacrucero, el nacionalista Alfonso Cabello -compañero de equipo de gobierno- el que puso en entredicho la versión de Alonso al indicar en una entrevista radiofónica la existencia de ese servicio en lo tocante a la concejala no adscrita. "Creo que Evelyn Alonso lleva escolta, pero tendría que preguntarlo", apuntó Cabello, declaraciones que nunca fueron refutadas.

El último capítulo previo al pleno de hoy fue la confirmación el pasado miércoles de la utilización de coche oficial y escolta por parte de Alonso, en un encuentro fortuito con el inevitable Guzmán a las puertas del Ayuntamiento.