Camilo Lorenzo, candidato de IUC en Los Realejos: "El PP de Manuel Domínguez ha abandonado a la ciudadanía más vulnerable"

Camilo Lorenzo es joven y sobradamente preparado. De este arquitecto técnico nacido en el barrio de La Piñera (Los Realejos), con grandes conocimientos en planeamiento y urbanismo, nadie puede dudar de que sea de izquierdas. Lo es y por eso mismo IUC ha pensado en él para encabezar su lista electoral a la alcaldía de Los Realejos, municipio del Valle de La Orotava (Tenerife) donde ese partido históricamente ha conseguido la representación más amplia en concejales (en estos momentos posee dos).

En esta entrevista, Camilo Lorenzo da su versión acerca de los desencuentros con Podemos para fundir las dos fuerzas en una misma candidatura, algo que aún no se descarta del todo; presenta las bases del que será el programa electoral del partido que en Canarias coordina Ramón Trujillo en Los Realejos, y pone el dedo en las llagas de la gestión municipal desplegada por el PP de Manuel Domínguez en los ya casi últimos ocho años, en los que el también presidente insular del PP y consejero en el Cabildo, según insiste Lorenzo, se ha dedicado al municipio a "tiempo parcial" y a engrasar una potente "red clientelar".

¿Qué motivaciones están en el origen de que usted dé un paso adelante en la organización política IUC de Los Realejos y ahora asuma la candidatura a la alcaldía? ¿Por qué en mayo de 2019?

Desde siempre he tenido inquietudes y motivaciones políticas de izquierda. Me afilié a Izquierda Unida Canaria (IUC) en Los Realejos hace unos años y desde entonces he estado aportando a la asamblea local mis conocimientos técnicos y de gestión, desde la visión social y política de la clase trabajadora. En las elecciones municipales de 2015 ya fui en la candidatura de IUC a ese Ayuntamiento. Ahora he dado el paso junto a un buen grupo de personas que conocen la realidad del municipio, sus problemas y también las soluciones.

Mucho, o quizá no tanto, se ha hablado de la imposibilidad de que confluya la izquierda alternativa en el municipio. Ya conoce la opinión de Podemos al respecto, trasladada por Teo Morales. ¿Por qué no va a ser posible montar una única lista local?

Me han sorprendido las declaraciones del secretario municipal de Podemos [Teo Morales] dando por sentado que no se podrá ir a las próximas elecciones en una lista conjunta. En todo caso, es su opinión y no la de nosotros. Es una pena que Podemos en Los Realejos anteponga sus intereses partidistas a la consecución de una candidatura conjunta de la izquierda alternativa. La postura de Podemos viene a ser una falta de respeto al inconmensurable trabajo que han venido realizando Jonás Hernández, Melania González y Esaúl González, concejales de IUC y únicos referentes de la izquierda transformadora durante los últimos ocho años en el municipio. No se puede haber faltado a clase durante todo el curso y venir la última semana para pedir ser el delegado.

Ya en 2015 Podemos decidió no formalizar una coalición con IUC, una formación política con representación municipal y a la que pretendían diluir en una agrupación de electores o en un partido instrumental. Tanto en 2015 como ahora en IUC hemos sido absolutamente honestos y transparentes, apostando por una coalición electoral que respetase la idiosincrasia, la identidad y la relevancia municipal de ambas organizaciones. Este espíritu confluyente parecía haber cuajado con la coalición electoral Unidos Podemos a escala estatal, así como con la declaración vonjunta de cara a los procesos electorales de 2019, firmada por ambas organizaciones. Por ello, desde IUC en Los Realejos tomamos la iniciativa de contactar nuevamente con Podemos en el municipio.

En todo momento, hemos sido claros y hemos planteado la necesidad de mantener unas bases programáticas mínimas basadas en el trabajo de IUC en los últimos años. Asimismo, planteábamos la elaboración de una candidatura con primarias por separado, donde cada organización propusiese a las personas oportunas. Teniendo en cuenta la representación institucional de IUC en el Ayuntamiento (dos concejales), consideramos racional y justo que las dos primeras personas que encabezaran la lista fueran a propuesta de IUC, seguidos de dos personas a propuesta de Podemos y así sucesivamente. De esta forma, hemos rechazado generosamente cualquier oportunidad de crecer como IUC en número de cargos electos, otorgando a Podemos todo el posible crecimiento que pueda tener la coalición en número de concejales. Lo que hemos pedido es exactamente lo que ha pedido Podemos allá donde se ha presentado. Creo que el problema es que Podemos asume su papel relevante en la confluencia con naturalidad en todo el Estado, pero no asume que, en algunos pequeños lugares, como en Los Realejos, la relevancia la tienen otros actores.

¿No cree que acudir a las urnas por separado es restar antes del recuento de los votos?

Aparentemente debe ser así, pero no siempre sucede. En política, a veces uno más uno no es dos. Si no fíjese usted en los últimos resultados de Andalucía. Creemos que la confluencia no suma porque sí. Para que haya sinergia y verdadera suma, debe haber trabajo conjunto y una realidad municipal que permita cohesionar a las diferentes inquietudes de la izquierda transformadora. Creemos que en Los Realejos se puede dar esta situación, pero ya vamos llegando un poco tarde.

Camilo Lorenzo, integrante de IUC en Los Realejos y aspirante a regidor local en los comicios de 2019

¿Qué aspiraciones electorales tienen, con un punto de partida de dos concejales, y en qué tres ejes principales centrarán el discurso político para elevar los respaldos en Los Realejos, donde lleva dos mandatos con mayoría absoluta el PP de Manuel Domínguez, actual alcalde?

Partiendo con dos concejales de IUC en el Ayuntamiento, lo ideal sería aspirar a tener grupo municipal propio y a un aumento de concejales en una candidatura unitaria. No aspiramos a crecer en solitario, sino que pretendemos ser generosos y primamos el crecimiento de una posible coalición que nos permita seguir siendo referencia en la oposición. Si finalmente Podemos mantiene su postura de ocupar los sillones que hoy ocupa IUC, pues iremos como en tantas otras ocasiones a las elecciones, con la intención de mantener la representación institucional de IUC en el Ayuntamiento, para seguir siendo el grupo político de referencia para la clases populares y de la igualdad social. Durante casi 28 años de presencia en el Ayuntamiento, IUC, pese a sus escasos medios económicos, materiales y humanos, ha sido con diferencia el grupo político municipal que más iniciativas ha presentado en el pleno municipal. Y eso intentaremos seguir haciendo.

Los ejes sobre los que basamos nuestra candidatura son:

- Presupuestos sociales y participativos: el Ayuntamiento como administración más cercana debe conocer y cubrir todas las necesidades de las personas y no dejar a nadie en la cuneta. La gestión del presupuesto se hace no solo para cuadrar balances contables y gastos superfluos en desorbitados sueldos, sino para que las personas puedan realizar sus proyectos de vida.

- Servicios públicos de calidad: eliminando toda privatización y gestionando desde lo público.

- Definición y planificación del municipio del presente y del futuro: no podemos seguir perdiendo tiempo y dinero en actuaciones mal planificadas y sin ningún criterio. Es una vergüenza que teniendo superávit haya colegios públicos parcheados y retocados de aquella manera, que el patrimonio arquitectónico, cultural y natural, tanto público como privado, esté abandonado, que las instalaciones deportivas estén deterioradas y no se planifique su reparación y/o ampliación. No hay políticas de vivienda pública, y las ayudas a la dependencia, la asistencia domiciliaria y a menores son vergonzosas por lo escasas...

¿Qué es lo que más reprocha al Gobierno local realejero en estos casi ocho años de control total en la gestión pública y por qué cree que llega el momento de cambiar, de que haya un giro político que tendrá que ser de 180 grados?

Lo que más: el abandono de la ciudadanía más vulnerable. El PP solo implanta medidas paliativas y de maquillaje. Nunca se ataca el fondo de los problemas. Manuel Domínguez es una máquina de propaganda superflua y de autobombo. Un genio capaz de vender humo dentro de una botella. No ha resuelto ninguno de los principales problemas del municipio, pero ha tirado de mucho de confeti, fuegos artificiales y de todo tipo de curiosas ocurrencias para mantener una imagen de buen gestor, que se cae como un castillo de naipes cuando se comprueba que las deficiencias importantes siguen sin corregirse.

¿De verdad piensa que hay opciones de quitar la mayoría absoluta al PP?

El PP de Los Realejos ha creado una red clientelar en el municipio que centraliza en el alcalde todo lo que se piensa, dice y hace. Es un gobierno cuasi caciquil. Con estas condiciones, un cambio se hace complicado, pero en la situación política actual, tan variable y con la aparición de nuevos actores, nunca se sabe lo que puede pasar. En todo caso, en IUC siempre estaremos para facilitar ese posible cambio.

¿Cómo considera que ese objetivo se puede alcanzar con éxito?

Nuestra obligación es intentar motivar con propuestas, trabajo e ilusión a las personas cansadas de la actual situación de dejadez y pasotismo. Un buen comienzo para ese vuelco político y social sería conseguir que el PP no alcanzara la mayoría absoluta, con lo que un acuerdo poselectoral podría acabar con el régimen establecido. Es difícil acabar con el clientelismo, pero la gente poco a poco debe ir viendo que los principales problemas siguen enquistados y sin resolver. Es evidente que una IUC fuerte es positiva para el municipio, ya sea como referente en la oposición presentando propuestas interesantes y evitando desmanes y corruptelas o como posible herramienta de cambio.

¿Cuál es el decálogo político de IUC para los próximos comicios locales en Los Realejos?

El programa electoral de IUC Los Realejos es un documento vivo que se va elaborando día a día con las aportaciones de colectivos, de asociaciones y de personas a escala individual. Ahora mismo nos encontramos en una fase intensa de elaboración, pero podemos adelantar que las líneas maestras girarán en torno a cuatro ejes esenciales: un municipio productivo, sostenible y con empleo; un municipio democrático y solidario; un municipio con servicios públicos de calidad y un municipio en igualdad.

¿Cómo van a llegar a la gente y qué posibilidades hay de que en caso de sumar pueda darse un gobierno a la izquierda, con PSOE y Podemos? ¿Habrá líneas rojas?

Intentaremos trasladar el mensaje de la izquierda con humildad, pero con mucha ilusión, como hemos hecho siempre, en la calle y allá donde nos escuchen. IUC no está sujeta a ningún interés económico empresarial. No tenemos ninguna hipoteca. Esto supone tener menos recursos para hacer campaña, pero también la libertad de depender solo del interés general de los vecinos y vecinas, y no del interés particular de grupos empresariales.

IUC facilitará cualquier opción de cambio progresista, que inevitablemente pasaría por esas siglas. Otra cuestión sería entrar en el gobierno, para lo cual tendrían que darse una serie de requisitos programáticos.

¿Por qué actuaciones negativas para el interés general debe dejar de ser alcalde Domínguez a partir del 26 de mayo próximo?

En general por toda su gestión y por ser un alcalde a tiempo parcial, más preocupado de su carrera política y de pasearse por otros municipios e instituciones que de gobernar para Los Realejos. Y en particular, sobre todo por las innecesarias y negativas privatizaciones de servicios públicos, la falta de planificación y la mala gestión en algunas áreas para justificar sobrecostes. También por el abandono de las personas más vulnerables y necesitadas.

¿Cómo se ve desde Los Realejos la confluencia prevista de fuerzas de izquierda en las listas del Cabildo y el Parlamento de Canarias?

Sin duda, como una opción deseable, y en esos casos, más factibles, ya que Podemos sí controlará aquí los principales puestos y por eso sí apostará por la confluencia. A escalas regional e insular hay muchas coincidencias programáticas entre IUC, Podemos, Sí Se Puede y colectivos sociales. No debiera haber problemas.