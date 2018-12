Teo Morales, de Podemos: "Manuel Domínguez (PP) ha impuesto su rodillo con total desprecio a quienes no piensan como él" en Los Realejos

Teo Morales parece que ha llegado a la política local de Los Realejos para quedarse. De entrada, ya ha sido elegido como secretario general de este partido en el municipio y en breve a ello sumará, casi con total seguridad, el hecho de convertirse en el cabeza de lista de la formación morada a las elecciones locales de mayo próximo.

En esta entrevista, el también economista y vecino siempre vinculado a la izquierda en ese municipio, destaca lo que no quiere para Los Realejos de lo que ya está, porque lo ha puesto o lo ha consolidado el PP en los últimos cuatro años de mayoría absoluta, con Manuel Domínguez de alcalde, y a la vez resalta lo que sí querrá o por lo que apostará su partido si al final obtiene la confianza de la ciudadanía y entra en esta Corporación local, uno de los municipios con más población de la isla de Tenerife.

Usted se está preparando para el reto político de ser el cabeza de lista de Podemos en las próximas elecciones locales de Los Realejos. ¿Qué lo ha llevado a tomar esta decisión y cuáles son los retos principales de su formación política en tan importante localidad del norte de Tenerife?

Nos proponemos dar un vuelco a la política local, sepultada por el rodillo de la mayoría absoluta que ha impuesto el Partido Popular para ocultar las altas tasas de desempleo, la falta de transparencia en la gestión institucional y la nula participación vecinal en los asuntos municipales. Frente a este panorama, tan desalentador, queremos que Los Realejos sea mucho más que un pueblo dormitorio. Queremos invertir más en el bienestar de la gente que en los salarios del alcalde, su equipo de gobierno y su personal de confianza; que se estimule a la pequeña y mediana empresa de cercanía y que recuperemos el dinamismo comercial de antaño, y por supuesto, que las decisiones importantes las tomemos entre todos y todas.

Así ha sucedido, por ejemplo, con mi elección, primero, como secretario general de Podemos en Los Realejos, que ha sido ratificada con el apoyo de la mayoría de mis compañeros y compañeras. Y así lo haremos si finalmente resulto elegido para encabezar nuestra candidatura de cambio en las elecciones municipales de mayo, que se decidirá a través de un proceso de primarias en el que podrán votar las personas inscritas en Podemos a la cabeza y al cuerpo de la lista municipal.

En lo que a mi respecta como candidato, he tenido toda mi vida un referente indiscutible en la política, que ha sido muy cercano para mí y que además lo fue en la política local en una época muy complicada; hablo de Francisco Morales, mi abuelo paterno, alcalde socialista de Los Realejos durante la última etapa republicana. Él me transmitió los valores de dignidad y compromiso, el valor de lo público, pero sobre todo el amor a nuestro pueblo; de la misma forma que aprendí de mis padres los valores de la ética, el trabajo y el esfuerzo. Por otro lado, mi experiencia profesional como economista, vinculado concretamente al ámbito del desarrollo local y a las instituciones públicas, a través de la formación y el empleo, puede aportar mucho a esta apuesta renovadora de la política local que estamos construyendo en Podemos. Por eso, he decidido dar un paso adelante y, como ya he dicho, estaría encantado de encabezar una candidatura de cambio en positivo para Los Realejos.

En los comicios de 2015, Podemos no participó pese a ya tener un círculo organizado en el municipio. Además, fue imposible alcanzar un acuerdo con IUC, hoy con dos concejales en la Corporación local que gobierna el PP con mayoría absoluta. En la actualidad, esa formación política y Podemos, pese a la voluntad general de confluencia de la izquierda alternativa manifestada en la isla, siguen distanciadas. ¿No es esta una división que no entiende el electorado más a la izquierda? ¿Cómo se explica el cisma?

Es cierto, existimos desde 2014 en Los Realejos, y en 2015 hicimos lo que estuvo en nuestra mano para sumarnos a una candidatura confluyente en el municipio con el objetivo de desbancar al Partido Popular, pero no se dieron las condiciones ni las voluntades para llegar a un acuerdo. Ante la disyuntiva de presentarnos en solitario y dividir el voto del cambio, tomamos la decisión de no presentarnos a las elecciones y continuar construyendo un espacio alternativo fuera del Ayuntamiento. Por esta razón, durante estos cuatro años hemos trabajado con Izquierda Unida Canaria (IUC) en Los Realejos, manteniendo reuniones con su grupo municipal y llegando a establecer, incluso, estrategias conjuntas en cuestiones municipales, como las alegaciones al Reglamento de Participación Ciudadana aprobado en solitario por el Partido Popular.

Ese era nuestro objetivo y lo sigue siendo en 2019: sumar en un espacio de cambio que aglutine la experiencia de quienes llevan años luchando por cambiar nuestro municipio y, cómo no, la frescura de quienes venimos con ideas nuevas para hacer frente a las políticas insolidarias de Manuel Domínguez [actual alcalde del PP en el municipio].

Podemos ha mostrado su máxima predisposición a la confluencia al suscribir un acuerdo de ámbito estatal con Izquierda Unida y Equo que ha sido ratificado por nuestra Asamblea Ciudadana. Con ese mandato hemos mantenido reuniones con la agrupación local de Izquierda Unida en Los Realejos desde el mes de julio. Las negociaciones por nuestra parte hemos querido centrarlas en dos ejes fundamentales; por un lado, la delimitación de líneas programáticas comunes que sirvan como base para la construcción de un programa electoral de cambio, y por otra, la búsqueda de un acuerdo electoral para la confluencia. Es cierto que este último punto ha supuesto un escollo insalvable para el comité de Izquierda Unida Canaria en Los Realejos [esta formación ya ha elegido a su cabeza de lista, Camilo Lorenzo, con Melania González de dos y Juan Borges de tres], que, lamentablemente, y a pesar de nuestras cesiones para llegar a un acuerdo, se ha levantado de forma unilateral de la mesa de negociación al considerar como línea roja que los primeros puestos de la candidatura confluente deben llevar su nombre, impidiendo así una representación proporcional que respete a ambas organizaciones políticas.

Sin embargo, nosotras no tiramos la toalla y seguiremos trabajando con responsabilidad política para que se conforme en Los Realejos una candidatura en la que confluya la experiencia y la ilusión de cambiar el municipio.

¿No considera usted que el hecho de ir en dos listas diferentes puede beneficiar al partido que ya lleva dos mayorías absolutas en Los Realejos, que no es otro que el PP? Seguro que Manuel Domínguez, líder insular de los populares y actual alcalde, no para de aplaudir.

Manuel Domínguez hace años que solo se aplaude a sí mismo y que ha perdido el contacto con su pueblo. Otros ámbitos de la política, que para él deben ser más importantes, lo mantienen ocupado a nivel autonómico y estatal, a pesar de que las retribuciones que percibe como regidor de Los Realejos no son, en absoluto, modestas.

Llevamos cuatro años denunciando que este municipio ve demasiado a su alcalde en los medios de comunicación y las redes sociales, y demasiado poco pateando las calles para, además de salir en la foto, resolver los problemas reales de la gente. Por eso Podemos se presenta a las elecciones municipales, porque es urgente que nuestro Ayuntamiento vuelva a estar al servicio de la ciudadanía. Quienes compartimos esta necesidad transformadora, por encima de cualquier planteamiento personalista o de partido, no me cabe duda de que haremos confluir nuestras propuestas y esperanzas para cambiar Los Realejos con un acuerdo que, desde el respeto a la diversidad de la ciudadanía y de las organizaciones que lo firman, logre ser alternativa al Partido Popular de Manuel Domínguez.

En Podemos, el compromiso con esta tarea es público y notorio. Así lo hemos hecho ya en otros niveles, demostrando altura de miras y generosidad. En este sentido, Los Realejos no puede ni debe ser una excepción.

¿Con qué equipo cuenta para abordar el reto de tener representación en el Ayuntamiento de Los Realejos y cuáles pueden ser las aspiraciones más reales de Podemos en las locales de 2019?

Podemos Los Realejos cuenta con un grupo de personas que acumula experiencia en muchos ámbitos de la vida pública, desde el trabajo en colectivos en defensa de los derechos sociales, agrupaciones culturales, bienestar animal, asociaciones estudiantiles, formaciones sindicales... hasta profesionales de diversos sectores como el sanitario, el social, el educativo y el empresarial. Sin embargo, todas tenemos un nexo común: el entusiasmo por la participación y el trabajo compartido para dignificar lo público.

No somos militantes al uso; somos personas de la calle con un interés común: cambiar Los Realejos, poner sus instituciones al servicio de la gente. Queremos poner a las vecinas y vecinos de nuestro pueblo en el centro de la política local para que las decisiones importantes y el destino de los recursos municipales no se decidan en los despachos, sino que las tomemos entre todas.

Además, se están incorporando a nuestro equipo personas independientes con formaciones muy diversas. Gente que viene en representación de colectivos sociales o que, de manera individual, han visto en Podemos una oportunidad para que sus demandas lleguen por fin al Ayuntamiento. Esa es la fase ilusionante en la que estamos ahora y para la que esperamos poder contar con la ciudadanía comprometida con el cambio en este municipio.

El actual líder municipal de la formación morada en Los Realejos, elegido en primarias

¿Qué es lo que menos le gusta de lo hecho bajo gestión municipal del PP en casi ocho años de poder prácticamente absoluto y por qué es vital que ese partido al menos pierda la mayoría absoluta actual? ¿Esto se puede conseguir?

Manuel Domínguez, tras dos mandatos con mayoría absoluta, ha impuesto su rodillo, con total desprecio a quienes no piensan como él y por ello dinamita, siempre que puede, la participación ciudadana. En Podemos, en cambio, entendemos que la democracia se basa en la puesta en valor de la divergencia política. No se puede gobernar un pueblo tan singular como el nuestro a base de imposiciones. Los Realejos necesita que las personas que las representen en su Ayuntamiento sean sensibles con la diversidad que nos caracteriza y luchen porque nadie se quede atrás.

El político en el ámbito local tiene que gestionar para toda la población, dándole todo el protagonismo a la ciudadanía, y eso es justamente lo contrario de lo que ha sucedido en Los Realejos. Desde que Manuel Domínguez preside la Corporación municipal, hemos dejado de ser un referente en participación, no ha implantado políticas efectivas para disminuir la insostenible tasa de paro entre nuestros vecinos y especialmente nuestras vecinas, y se ha debilitado el tejido productivo y empresarial de cercanía, mientras las grandes empresas, en su mayoría foráneas, han campado a sus anchas por el municipio, con la venia del Partido Popular. La transparencia, por su parte, brilla por su ausencia, mientras el sector público se devalúa y se carece de políticas transversales en materia de igualdad y feminismo, sostenibilidad ambiental o protección del patrimonio histórico y cultural.

Le pongo un ejemplo concreto: el Reglamento de Participación Ciudadana fue aprobado sin admitir prácticamente ninguna de las alegaciones que el resto de los partidos y entidades ciudadanas realizaron, incluidas las presentadas por Podemos. A pesar de todo, no tenemos miedo a la posibilidad de hacer política de otra manera. Al contrario, creemos en ella y vamos a intentar transmitirla a la población para lograr la confianza necesaria y convertirnos en una opción de cambio real en Los Realejos.

¿Incluso cree usted que habrá opciones de otro gobierno local, el formado por la combinación de otras siglas?

En democracia, todos los escenarios son posibles y todas las opciones están abiertas. Nosotras venimos a ofrecer un proyecto nuevo e ilusionante, más participativo y transparente para ganar la alcaldía para la gente. Esa es la razón por la que nuestra apuesta de cambio es integradora con la mayoría de los actores políticos municipales, porque no venimos a reproducir la política de postureo de Manuel Domínguez, sino a enmendar su nefasta gestión. Estamos convencidos de la bondad del modelo que defendemos para Los Realejos y, si las vecinas y vecinos así lo consideran, y también nuestros inscritos e inscritas, buscaremos la fórmula de volver a poner a la ciudadanía en el centro de la política local.

¿Cómo va a convencer al mayor número de votantes de Los Realejos de que usted mejorará las cosas desde la administración más cercana a la ciudadanía?

Con un proyecto para Los Realejos en positivo, cargado de propuestas concretas y realistas que ya estamos construyendo entre todas a partir de las líneas estratégicas que plantea nuestro programa, que deben canalizarse mediante un proceso participativo. Como ya dije, no somos gente de partido, somos ciudadanas y ciudadanos con ganas de mejorar nuestro pueblo y cambiar lo que no funciona. Para empezar, incidiendo mucho más en el desarrollo de políticas de empleo que se traduzcan en nuevas y mejores oportunidades para la población, especialmente para los jóvenes y las mujeres, que no han sido objeto de iniciativas ocupacionales por parte del gobierno del Partido Popular. También queremos que la gente pueda decidir de qué forma se gastan los presupuestos municipales para evitar que Manuel Domínguez siga gastando el dinero que es de todas y guardando bajo llave las cuentas, imponiendo restricciones absurdas al acceso transparente a una información primordial para evaluar su gestión como alcalde.

¿Ha aprovechado el PP su estancia cómoda en el Ayuntamiento de Los Realejos para crear servidumbres y atar votos, algo que ya hizo en su día el PSOE, por ejemplo, desde las asociaciones de vecinos? ¿Tiene sospechas o certezas de que eso ha ocurrido?

Es evidente que tras ocho años de mayoría absoluta se generan vínculos con algunos sectores de la población que, en la medida en que se convierten en redes clientelares, desvirtúan la gestión municipal y restan calidad democrática a la política municipal. No es justo que una institución pública trate así a la gente, sacando partido de sus debilidades desde un punto de vista paternalista y con el único objetivo de eternizarse en el poder. Ante el avance de este tipo de prácticas antidemocráticas, tan extendidas en toda Canarias, nosotros defendemos la transparencia como vía para garantizar un acceso igualitario a los servicios y recursos públicos por parte de la ciudadanía.

Hay otra cosa que es para nosotros una prioridad: abrir las puertas y ventanas del Ayuntamiento para que se airee, entre la luz y vuelva la democracia. Esto quiere decir que, si logramos algún tipo de representación, iniciaremos una labor de fiscalización de la gestión pasada y presente que ha llevado a cabo el Partido Popular para garantizar que el dinero de la ciudadanía ha sido empleado de manera correcta.

Si formara parte del gobierno local o bien entrara en la Corporación realejera desde la oposición, ¿cuáles serían sus principales empeños, los de más urgente realización? ¿Cuáles pueden esperar a un medio o largo plazo?

No podemos consentir que haya gente viviendo en condiciones precarias en Los Realejos por carecer de empleo, estar bajo la amenaza de un desahucio o sin acceso a una sanidad de calidad. Esa es una de nuestras prioridades a corto plazo, que ninguna realejera o realejero se quede atrás por la inoperancia de las instituciones públicas, como desgraciadamente viene sucediendo desde que el Partido Popular gobierna el municipio.

Además, es imprescindible incentivar a los pequeños y medianos empresarios, emprendedores y comerciantes para que el tejido productivo de Los Realejos, que es el que tira del empleo de calidad con su esfuerzo sobrehumano por mantener sus negocios a flote, se sienta apoyado por el Ayuntamiento a través de incentivos y políticas efectivas de desarrollo local.

A medio plazo es de vital importancia cambiar el modelo de ordenación del territorio que Manuel Domínguez pretende implementar en el municipio, auspiciado por la Ley del Suelo. Nuestro territorio debe ser conservado como recurso para mantener, de forma sostenible, la actividad económica local, poniendo especial hincapié en la recuperación de sectores estratégicos como el primario y el secundario, que deben propiciar la aparición de nuevos mercados donde sus producciones se conviertan en un valor añadido.

A largo plazo vamos a trabajar en cuestiones relacionadas con la protección de nuestro patrimonio, en mejorar las infraestructuras educativas del municipio, desarrollar una normativa específica para garantizar el bienestar animal, articular un plan de choque contra la pobreza en el municipio, derogar el reglamento de participación ciudadana para elaborar otro en su lugar y, cómo no, incentivar nuestra oferta de ocio y turismo a través de la puesta en valor de nuestras principales señas de identidad: nuestro medio natural y nuestra cultura popular.

¿Cómo valora las posibles confluencias en otros escenarios políticos: Cabildo, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Parlamento de Canarias...?

Siempre en positivo. No concebimos que lo que pueda ser positivo para el ámbito municipal no lo sea para ámbitos superiores. Además, son necesarias y el mandato que las inscritas e inscritos apoyaron de forma mayoritaria en todos los territorios. Eso sí, tendrán que darse necesariamente en igualdad de condiciones y con el fin de alcanzar objetivos comunes para, a partir de ahí, seguir creciendo y que el cambio se extienda a todos los niveles del archipiélago.

¿A qué plataforma electoral de Podemos para las autonómicas se sintió más cercano: a la que lidera Noemí Santana, Juntas más fuertes, o a Todas a ganar en 2019, vinculada a Meri Pita?

Por fortuna, Podemos es una organización que lleva en su ADN el respeto a la discrepancia como generadora de debate en la búsqueda de acuerdos, y por eso entra dentro de la normalidad y la legitimidad democrática que existan diversas maneras de lograr un mismo objetivo político. Las primarias, sin embargo, ya han concluido, las personas inscritas han elegido a sus representantes y ahora toca trabajar unidas para terminar de delimitar los acuerdos programáticos que deben llevarnos a los gobiernos autonómico, insulares y municipales en 2019.

En el caso de que los supuestos concejales de Podemos sean cruciales para formar un gobierno local con mayoría absoluta, ¿cuáles son las líneas rojas que ya tienen claras?

No nos gusta esa expresión. Es incompatible con un modelo donde la participación es el principal valor. Todas las cuestiones que se puedan plantear en ese sentido serán trasladadas a la Asamblea Ciudadana Municipal y serán las personas inscritas las que fijen la estrategia de nuestra organización en ese sentido, delimitando los acuerdos que llevaremos a cualquier mesa de negociación. Nuestra única línea roja es que la ciudadanía de Los Realejos tenga el protagonismo en todo este proceso de toma de decisiones. Solo con cumplir ese primer paso el municipio ya habrá empezado a cambiar.