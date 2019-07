Coalición Canaria anuncia una moción para que Santa Cruz de Tenerife ratifique y aplique el pacto antitransfuguismo

El grupo de CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado que presentará una moción para que el pleno municipal ratifique el pacto antitransfuguismo, firmado por las principales fuerzas políticas en 1998 y renovado en 2000 y 2006, y lo aplique a los dos concejales de Ciudadanos.



Ese pacto establece que los partidos firmantes no aceptan a tránsfugas en los equipos de gobierno y, en opinión de Coalición Canaria, ese sería el caso de los dos concejales de Ciudadanos Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano si se confirma su expulsión de su partido.



En el pacto antitransfuguismo renovado en 2006, los partidos definen como tránsfugas a los representantes locales que, en contra del criterio de los partidos por los que fueron elegidos o habiendo sido expulsados, "pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad". Sin embargo, Zambudio siempre ha defendido que siguió las directrices de su partido al votar a favor de Patricia Hernández (PSOE) para que fuera alcaldesa de la capital tinerfeña, en detrimento del nacionalista José Manuel Bermúdez (CC), por lo que rechaza de plano las acusaciones de transfuguismo vertidas desde el partido nacionalista.



Según la versión del portavoz de CC, Juan José Martínez, la expulsión de los dos concejales "está pendiente solo un mero formalismo interno de Ciudadanos", y por tanto deberá aplicárseles la Ley de municipios de Canarias y el pacto antitransfugismo. Sin embargo, hasta el momento Zambudio y Lazcano no han sido expulsados, sino suspendidos cautelarmente de militancia y se les ha abierto un expediente disciplinario.



La Ley de Municipios establece que los concejales no adscritos no podrán tener dedicación exclusiva ni parcial ni ser designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en la corporación.