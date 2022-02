“Evelyn Alonso no es tránsfuga al no haber traicionado, ni abandonado al partido político Ciudadanos”

En cumplimiento de la sentencia 19/2022 del Juzgado de Primera Instancia nº5 de Santa Cruz de Tenerife y de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, publicamos esta nota enviada por la concejal Evelyn Alonso

“La expulsión de Evelyn Alonso llevada a cabo por Ciudadanos el 29 de junio de 2020, fue declarada nula de pleno derecho mediante Sentencia firme de 13 de abril de 2021 tras el reconocimiento expreso de Ciudadanos al haberse allanado completamente a la demanda interpuesta por Evelyn Alonso. Por tanto, no habiendo sido expulsada Evelyn Alonso del partido político Ciudadanos y, no habiendo abandonado, ni traicionado al partido de Ciudadanos, Evelyn Alonso no es considerada tránsfuga”.