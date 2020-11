Radiografía del coronavirus en Tenerife: más casos, más hospitalizaciones y récord de incidencia

Tenerife registró este sábado récord de contagios diarios de COVID-19 desde que comenzó la pandemia: 139 positivos. El Gobierno de Canarias ha puesto sus ojos sobre la isla del Teide y ha confirmado que se reunirá esta semana para abordar la situación de la región más golpeada por el coronavirus en el Archipiélago. Los contagios en Tenerife siguen subiendo y la incidencia acumulada en los últimos 14 días (casos por 100.000 habitantes) es de 128,8, la cifra más alta que se ha reportado según los datos de la Consejería de Sanidad. La media en las Islas es de 78,81.

Convocada una junta de seguridad para analizar el repunte de la pandemia en Tenerife

La Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Canarias (ADSPC) ha pedido medidas más restrictivas. Defienden que las actuales restricciones en Tenerife (cierre de bares y restaurantes a las 00:00 y prohibición de las reuniones sociales de más de 10 personas) no están causando efecto y que ya ha pasado el tiempo suficiente para conocer el alcance de las medidas. Esta semana el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido que las limitaciones deben perdurar entre dos y tres semanas para conocer su efectivad. Tenerife lleva más de un mes bajo el semáforo rojo de Sanidad y no ha conseguido frenar la curva, sino todo lo contario.

"El problema es mucho más profundo. Si yo veo que la incidencia en Tenerife se está disparando, debo enviar más rastreadores, debo decretar más medidas. Las decisiones hay que tomarlas en el momento oportuno", defiende Guillermo De la Barreda, portavoz de ADSPC. "No digo que el toque de queda sea la solución, pero sí que ayuda. No se ha puesto en primer lugar la salud. Y si no hay salud, los problemas económicos se incrementarán".

Tenerife suma más del doble de hospitalizaciones que Gran Canaria, 119 frente a 48. También cuenta con más pacientes en UCI (28). En el Hospital Universitario de Canarias, en La Laguna, la situación es límite. Hay 17 ingresados con COVID-19 en la unidad de críticos, el 32,08% del total. Según el semáforo de indicadores que impulsó el Ministerio de Sanidad en coordinación con las autonomías, el riesgo extremo entra en escena cuando se supera el 25%. "¿Cuál es el gran problema de todo esto? El positivo de hoy en una semana quizá ingresa en el hospital. Luego pasa a ocupar una cama en las UCI. Los casos que estamos viendo ahora pasarán a ser atendidos por los centros sanitaros en unos días. Se ha tensionado todo y la concienciación en muchas personas no existe", sostiene De la Barreda.

La Consejería de Sanidad anunció el pasado viernes que realizará cribados en las zonas más afectadas por el virus en Tenerife. Ana Darias, subdirectora médica de Atención Primaria en Tenerife, asegura que los casos están aumentando "poco a poco". Las reuniones familiares entre personas no convivientes, de nuevo el núcleo donde se suelen concentrar la mayoría de las infecciones. Los bautizos y los cumpleaños, otras vías de contagio en las que se ha multiplicado la transmisión comunitaria. "De cada positivo sacamos una media de 8 contactos estrechos", afirma Darias. "La gente tampoco respeta quedarse en casa. Estamos viendo que se saltan las cuarentenas o no se quedan en casa, sobre todo en lugares donde viven unas seis o siete personas por piso". En La Laguna, municipio que lidera la incidencia en Tenerife (276,82), el Ayuntamiento anunció que reforzará la presencia policial en las calles para vigilar el estricto cumplimiento de las normas, aunque descartó un toque de queda que sí se ha ordenado en otras autonomías y países europeos con datos similares.