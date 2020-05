Evelyn Alonso (Cs) no será concejala hasta final de junio por la incapacidad técnica de Santa Cruz para celebrar plenos telemáticos

Evelyn Alonso, que será concejala de Ciudadanos (Cs) en Santa Cruz de Tenerife en sustitución del dimitido Juan Ramón Lazcano, no podrá tomar posesión de su acta hasta finales del mes de junio.

Así lo ha asegurado hoy el segundo teniente de alcalde del municipio, José Ángel Martín (PSOE), destacando en el programa ¡Despierta Canarias! de Radio Marca la imposibilidad técnica del Ayuntamiento para celebrar plenos telemáticos: "Estamos trabajando en disponer los recursos técnicos para celebrar no solo los plenos sino cualquier órgano necesario en el Ayuntamiento porque queremos recuperar la normalidad paulatinamente. A día de hoy no tenemos esa capacidad técnica".

Martín añadió que "a mediados de abril analizamos los medios disponibles para realizar un pleno telemático con todas las garantías jurídicas, pero nos dimos cuenta que hay que recablear todo el Salón y ampliar el WiFi. Con lo que teníamos era imposible desarrollar cualquier actividad de ese estilo. Por ello, aún no tenemos esa posibilidad".

El concejal remarcó que "el Ayuntamiento de Santa Cruz está muy retrasado en cuanto a tecnología. Hay áreas que todavía solo tramitan en papel. Además, hemos tenido que rehacer la WiFi. No era solo contratar una medida para llevar a cabo los plenos, sino que el entorno tecnológico alrededor era muy deficitario. Al menos esta situación nos ha servido para ponernos al día. En dos meses hemos suplido todas las deficiencias técnicas que teníamos".

El Partido Popular (PP) ha amenazado con llevar al Gobierno local a los tribunales por no convocar plenos, y Martín se mostró "sorprendido" con las palabras del portavoz popular, Guillermo Díaz Guerra, al que tachó de "imprudente".

Además añadió que "hubo un acuerdo de la Junta de Portavoces, vigente hasta el 15 de abril, para suspender los plenos y realizar una Junta de Portavoces ampliada. Esta se ha reunido en diez ocasiones, siete de ellas en abril. Han estado informados de las acciones que ha tomado el equipo de gobierno. El 15 de abril solicitaron hacer plenos telemáticos y pusimos en marcha las reformas técnicas para hacerlas".

En el transfondo de este debate se encuentra la entrada en el Consistorio de Evelyn Alonso, en la actualidad asesora del Grupo Parlamentario de Ciuadadanos en Canarias, y sobre la que se desconoce si mantendrá el acuerdo con el PSOE o se inclinará por pactar con Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) desbancando a los socialistas de la Alcaldía.

Hasta la fecha, ella ha confirmado que acudirá a recoger su acta, pero se ha negado a aclarar si será fiel al pacto o iniciará nuevas aventuras.

En este contexto, José Ángel Martín señaló que "una vez se realice el primer pleno se recuperará la normalidad. Las sesiones ordinarias son el último viernes de cada mes. Por tanto, la nueva concejala podrá tomar posesión a finales de junio".

Y descartó que el retraso se deba a ninguna maniobra: "No. En ningún caso estamos pensando en el relevo del concejal. Queremos salir de esta crisis de la mejor manera posible. Si la oposición quiere realizar el pleno por alguna razón que se me escapa que lo diga abiertamente. Me dejaría anonadado si ese es el motivo por el cual están protestando tanto. Estamos volcados al 100% en el COVID-19. De ninguna manera estamos pensando en la entrada de un nuevo edil. Desde Ciudadanos no me han dado ninguna aseveración al respecto y están en total armonía con la decisión de hacer plenos el 29 de mayo".