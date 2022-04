Los vigilantes de SH Lanzarote se concentran este martes frente al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el impago de sus nóminas

Los trabajadores de la empresa de seguridad privada SH Lanzarote se concentrarán este martes, 5 de abril, frente al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el retraso reiterado del pago de salarios que la empresa mantiene sobre sus trabajadores.

Gustavo Villalobos, representante de CSIF Canarias en el sector denuncia que “desde hace varios meses, la empresa SH Lanzarote, no cumple con la fecha de abono de las nóminas a sus trabajadores, superando la fecha de ingreso más allá de dos meses”.

Según Villalobos “los trabajadores han estado a la altura de las circunstancias, manteniendo una paciencia a elogiar. Lo que no podemos seguir permitiendo es que se rían de los compañeros”. Gustavo Villalobos insiste en que “ante la falta de liquidez de la empresa, son los trabajadores los que, una vez más, pagan con sus economías mileuristas la mala gestión empresarial”

Por este motivo, este martes, 5 de abril “nos concentraremos frente al ayuntamiento capitalino para que se tomen las medidas necesarias e impedir que se siga vulnerando el derecho de los trabajadores”.

Esta problemática viene arrastrándose desde hace meses. De hecho, a finales de diciembre los trabajadores manifestaron su intención de organizar concentraciones y huelgas si no se subsanaba el impago de su salario. En ese momento, los vigilantes no habían cobrado la nómina de noviembre. “Los trabajadores han estado a la altura de las circunstancias, manteniendo una paciencia a elogiar, pero lo que no podemos seguir permitiendo es que se rían de los compañeros”, apuntaban en un comunicado de prensa.