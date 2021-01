Tenerife doblega el avance de la pandemia con una mejoría "enorme" y "única" en los últimos días

Tenerife sigue pintando de naranja (riesgo medio y bajo) todos los parámetros epidemiológicos que se toman como referencia para determinar el nivel de riesgo en cada territorio. Cuatro días después de estrenar el nivel 2 de alerta para contener los contagios, los datos continúan confirmando la tendencia a la baja de la isla.

Tenerife registra un fallecimiento y 60 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas

Saber más

"Hay que señalar la mejoría de la situación en Tenerife. Hay que pensar que en la isla se ha producido un grado de cumplimiento alto de las restricciones. La reducción es enorme y única, no se ha visto en ningún país de nuestro entorno, y no se puede atribuir a otra cosa que no sea el cumplimiento. Ahora es obligado felicitar por el trabajo realizado. El sacrificio y el esfuerzo dan sus resultados", señaló Julio Pérez, portavoz del Consejo de Gobierno de Canarias.

No sucede lo mismo en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, que sigue en riesgo alto o muy alto en muchos de sus parámetros. Preocupa especialmente la situación de Lanzarote, en riesgo muy alto en cinco de los ocho puntos analizados por los expertos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Entre ellos, resulta preocupante el alto porcentaje en ocupación de las camas UCI y las incidencias a siete y 14 días de mayores de 65 años, los que más sufren las consecuencias de la enfermedad. "El panorama en esta isla es muy preocupante por la velocidad en la que aumentan los contagios", enfatizó Pérez y señaló que Lanzarote y La Graciosa pasarán a nivel 4, el máximo establecido, desde el próximo sábado. Mientras que El Hierro pasa a nivel 2 de alerta.

Incidencias iguales que en septiembre

Tenerife apunta una incidencia acumulada a 14 días de 96,64 casos por cada 100.000 habitantes, 88,81 para los mayores de 65 años, un dato que no se veía desde finales del mes de septiembre, cuando se comenzaba a intuir la llegada de una segunda ola de contagios. A siete días, los descensos son cada vez más significativos, pasando en tan solo 24 horas de 41,4 a 38,46, una cifra que recuerda la situación de hace cinco meses.

Específicamente, la isla ha notificado este jueves 60 casos nuevos, elevando su cifra de casos acumulados desde el inicio de la pandemia a 14.947, y lamenta el fallecimiento de una persona de La Laguna en las últimas 24 horas, elevando la cifra de muertos a 313 desde el inicio de la pandemia.

En total se cuentan este jueves 4.394 pacientes activos con COVID-19, 105 menos que el día anterior, mientras que 10.240 han superado la enfermedad, 164 menos.

En las últimas 24 horas, la isla registra 26 casos activos en UCI, 173 en planta hospitalaria y 4.195 en cuarentena en sus domicilios.

Distribución de casos por municipios

En el ámbito municipal tinerfeño, hay una clara diferencia entre las localidades del norte, del sur y del área metropolitana, donde se concentra la gran mayoría de casos de coronavirus.

La Isla Baja es la que mejores datos presenta, con una media de dos semanas sin reseñar contagios de COVID-19, ocurre lo mismo en La Guancha y San Juan de la Rambla. En el sur, Vilaflor lleva sin detectar casos positivos desde hace medio mes, mientras que en Guía de Isora, Güímar, Arafo y Candelaria no se han reportado casos desde hace una semana.

Santa Cruz y La Laguna son los municipios más afectada desde el inicio de la pandemia, sumando un total de 6.457 y 4.734 casos acumulados, respectivamente. Para este jueves, la capital mantiene en riesgo alto su número de incidencia a siete y 14 días de mayores de 65 años, mientras que la Ciudad de los Adelantados estos indicadores se encuentran en riesgo bajo.

Sobresalen las extraordinarias cifras de San Juan de la Rambla, Los Silos y Buenavista del Norte con todos sus indicadores sin ningún tipo de riesgo, y los de La Matanza de Acentejo, Garachico, Güímar, El Tanque y Arafo con varios de sus parámetros en riesgo cero.