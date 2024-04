El HUC prevé incorporar este lunes una endocrina tras la cancelación masiva de citas a personas trans

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) prevé incorporar este lunes a una endocrina especializada en personas trans, que han estado afectadas por una cancelación masiva de citas con este especialista desde el mes de enero. Los colectivos LTGBIQ+ de Tenerife habían alertado de la merma de este servicio, que había sido puntero en la isla.

“Su cita en endocrinología ha quedado anulada. En breve se le comunicará nueva cita”. Es el mensaje que han estado recibiendo personas trans de Tenerife. De momento, las citas no han empezado a ser restablecidas, pero desde el HUC señalan ahora a este periódico que el próximo lunes se incorporará la especialista. Según habían informado hace unos días desde el hospital se estaba trabajando para contratar a esta persona después de que se quedara vacante una plaza y el servicio quedara solo con una endocrina.

Personas trans consultadas por este periódico aseguraban que temían que la endocrina que continuaba en el servicio terminara sobrecargada y se quedaran sin esta atención especializada. “Para nosotros el endocrino es vital”, reivindicaba Yelko Ferrer en un reportaje con este periódico.

Laura es una de las afectadas. Tenía consulta este mes de abril pero el pasado 20 de marzo le llegó ese mensaje sin que le hayan dado una nueva fecha. Es diabética y teme que el descontrol en el seguimiento hormonal le pase factura a su salud. “A mí me preocupan más cosas en el sentido de que tengo una enfermedad crónica y necesito sí o sí un seguimiento de un especialista pues no puedo tomar decisiones a la ligera”, explicó.

“Estamos tratando cuestiones hormonales que pueden tener efectos negativos sobre la salud si no se lleva un seguimiento específico porque a lo mejor yo creo que estoy bien físicamente pero me está afectando de manera negativa y no lo sé hasta que no me ve el endocrino”, indica Laura. Su temor es que se vaya a producir un embudo ya que ya existe un colapso de más de 200 citas y le angustia pensar que si hay personas con cancelaciones desde enero, a ella no la vayan a atender hasta dentro de unos meses.

El pasado fin de semana los colectivos LGTBIQ+ de la isla ( Aperttura, Caminar Intersex, Canarypride, Diversas, Libertrans, Transboys y Transwomen) enviaron un comunicado conjunto denunciando la situación y alertaron “del grave riesgo para la salud física y psicológica que el Servicio Canario de Salud está generando en las personas trans de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con la cancelación de aproximadamente dos centenares de citas de endocrinología, a lo que se suma el aplazamiento de decenas de intervenciones quirúrgicas y, en definitiva, el colapso en la gestión de consultas de seguimiento”.