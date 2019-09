El tedioso camino para borrar las huellas franquistas de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife aún tardará un poco más en saldar su deuda con la Ley de Memoria. Desde que entrara en vigor la ley en el año 2007, apenas se han borrado huellas franquistas de la ciudad, “apenas siete nombres”, destaca la presidenta de la Asociación para La Recuperación de la Memoria Histórica de la isla, Mercedes Pérez Schwartz. El símbolo más llamativo es el monumento en honor al dictador Franco, que aún se mantiene en una de las principales calles de la ciudad y que un extenso informe acaba de concluir lo que era evidente: incumple la Ley de Memoria Histórica.

Así lo ratificó el concejal de Servicios Públicos de la ciudad, José Ángel Martín en declaraciones a Radio Club Tenerife. Al igual que la alcaldesa de la ciudad, Patricia Hernández (PSOE), son partidarios de cumplir la Ley. Sin embargo, la retirada o resignificación de la escultura aún tendrá que esperar, al menos varios meses. Desde el consistorio han explicado a este periódico que, una vez dispone de ese informe, los técnicos municipales deben extraer su propia conclusión. Por ello, el siguiente paso será convocar una comisión técnica, y posteriormente someterlo a la participación de todos los grupos municipales.

Se trata de un trabajo "que no será tan rápido" advierten desde el Ayuntamiento. Y es que, el estudio del que dispone, que fue encargado por el anterior gobierno municipal (CC-PP) y adjudicado por concurso público de 56.000 euros a la Universidad de La Laguna, con la profesora Maisa Navarro al frente, dispone de 26 tomos que hay que analizar. Se trata de un informe que no solo aborda las conclusiones sobre el monumento a Franco, sino que también se pronuncia por todas las calles y vestigios franquistas que aún contiene la ciudad.

Una de las ciudades con más vestigios franquistas

El concejal de Unidas Podemos Ramón Trujillo, una de las personas que siempre ha condenado la presencia de este monumento en la ciudad, valora que se haya iniciado el proceso para sanear la democracia y considera que el camino debe ser el del consenso y la participación. Señala que está deseando conocer el resultado de ese informe. No obstante, añade que ya se refleja lo que toda la ciudadanía sabía y es que Santa Cruz de Tenerife es una de las ciudades de España que más vestigios franquistas aguarda de la Dictadura.

El monumento a Franco se inauguró en el año 1966. En el NODO de la época ya se refleja que conmemora la partida de Franco desde Canarias para iniciar el golpe de estado y detalla la movilización social de ese día. Centenares de personas engalanadas se acercaron a la inauguración de esta estatua, que fue costeada por los propios tinerfeños.

Por estas evidencias, Mercedes Pérez Schwartz, asegura estar indignada con el hecho de que aún no se haya derribado este monumento. Considera que ni siquiera debe resignificarse porque nunca fue declarado Bien de Interés Cultural. "El tiempo se acabó, hay un estudio y el Ayuntamiento tiene que actuar", insiste.

La presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife subraya que ya no solo la ley estatal recoge que es incompatible mantener vestigios franquistas, sino que también ha entrado en vigor una ley autonómica, y espera que desde que empiece a andar con la comisión técnica, que espera que se constituya antes de finales de año, se pueda dar un impulso a la retirada de estos símbolos en su ciudad. Además, asegura que teme que el pacto que mantiene en la ciudad el PSOE con Ciudadanos (la concejala de Patrimonio es Matilde Zambudio, de C'S) pueda ralentizar el proceso o concluir que se debe resignificar el monumento: "Aquí no hay resignificación que valga".

Para el concejal Ramón Trujillo, la concienciación y sensibilidad con la memoria histórica va más allá de las siglas de los partidos, a pesar que las formaciones de izquierdas son las que sufrieron la represión y tendrán una sensibilidad mayor. No obstante, considera que en otras siglas hay personas que a título individual pueden estar concienciadas y está convencido de que en Santa Cruz de Tenerife hay un compromiso con la memoria histórica.

Un proceso largo

El abogado Eduardo Ranz, experto en memoria histórica y una de las personas que luchan por exhumar a Franco del Valle de Los Caídos, inició en el año 2017 a través de su asociación los trámites para que Santa Cruz de Tenerife retirara el monumento. Tras meses reclamando su retirada y no recibir ninguna respuesta, la causa llegó a los juzgados, pero el consistorio logró eludir responsabilidades alegando que había encargado un informe que determinara si el monumento tenía valor artístico o cultural o si incumplía con la Ley de Memoria Histórica.

Dicho informe ya está terminado y entregado a la corporación municipal, que es a la que le toca ahora pronunciarse y abrir el proceso participativo a otros grupos políticos, como ha advertido. No obstante, el abogado Eduardo Ranz dejó claro el pasado año que, aunque se viera obligado a retirar el procedimiento de los juzgados, porque el juez no iba a apreciar “inacción” de la administración local en memoria histórica al haber encargado un estudio, no quiere decir que no se pueda volver a abrir otro procedimiento si no se cumple con esta ley.