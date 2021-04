Búsqueda a contrarreloj del hombre y sus dos hijas desaparecidos en Tenerife: todo lo que se sabe hasta ahora

La Guardia Civil mantiene activo un amplio dispositivo de búsqueda de un padre y sus dos hijas, Olivia, de seis años, y Anna, de uno, desaparecidos este martes en Tenerife, una isla en vilo, pendiente de cualquier avance que arroje la investigación en marcha, a la que en breve se sumará el cuerpo especializado en los casos más complicados, que ya intervino en otros de amplia repercusión mediática como el de Diana Quer, Gabriel Cruz o Asunta Basterra.

La Guardia Civil halla restos de sangre en el barco del hombre que desapareció junto a sus hijas en Tenerife

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) reforzarán las pesquisas dirigidas por la policía judicial de la comandancia de Santa Cruz de Tenerife y que hasta ahora han permitido el hallazgo de restos de sangre en el barco de Tomás Antonio G.C., en el cual fue visto por última vez antes de desaparecer sin que estuviera acompañado en ese momento por sus hijas.

Además, los efectivos desplegados en la zona donde fue localizada la embarcación, a la deriva y sin ocupantes a bordo, frente al Puertito de Güímar, recuperaron una silla de retención infantil para vehículos que estaba flotando en el mar y que se ha comprobado que era de una de las niñas desaparecidas.

En el marco de la investigación, en la que hay abiertas varias vías y no se descarta ninguna hipótesis, según recalcan las fuentes consultadas por Efe, se han practicado registros en la casa y una finca del padre en el municipio de Candelaria.

Asimismo, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Güímar, cuyas diligencias, declaradas secretas, las circunscribe en la presunta comisión de un delito de secuestro, ha emitido un requerimiento a varios bancos para que comprueben si Tomás Antonio G.C. pudo realizar algún movimiento antes de desaparecer.

Desde la noticia de la desaparición de padre e hijas el martes son varias las piezas que la Guardia Civil ha conseguido ir colocando en el puzzle en el que se acaba convirtiendo una reconstrucción de hechos.

Una llamada

La madre de las niñas, según las informaciones confirmadas hasta el momento, dio la voz de alarma tras recibir la llamada de su expareja avisándola de que no volvería a verlas a ellas ni a él, después de que no las devolviera a la hora acordada, a las 21.00 horas del martes.

Cámaras de seguridad y un barco a la deriva

En la medianoche del martes al miércoles, el hombre, según registraron las cámaras se seguridad de la Marina de Santa Cruz, zarpó solo en su barco, que fue hallado horas más tarde sin ocupantes y a la deriva frente a la costa este de la isla, a varios kilómetros al sur del puerto desde el que zarpó.

Bolsas y maletas

Un vigilante del puerto vio cómo sacó de su vehículo y cargó en la embarcación, que tiene un pequeño camarote, bolsos, maletas y bolsas de ropa. Tuvo que realizar tres viajes.

El cargador del móvil

Antes de que se le perdiera el rastro definitivamente, el padre de las niñas regresó a tierra después de una incursión en el mar de una hora y media aproximadamente, y fue con su vehículo a una gasolinera cercana al puerto a comprar un cargador de móvil.

De vuelta al puerto, lo cargó en la garita del vigilante de la Marina y zarpó de nuevo, esta vez la definitiva.

Una amenaza previa

La madre de las niñas ya se había quejado en diciembre ante la Guardia Civil de que su expareja la había amenazado verbalmente. Sin embargo, no quiso presentar denuncia. No obstante, los agentes realizaron un seguimiento de oficio y, en marzo, volvieron a preguntarle. La mujer dijo entonces que el episodio de las amenazas de diciembre no se había repetido.

Sangre en el barco

Este viernes se ha sabido que se ha encontrado sangre en el interior de la embarcación, que ha sido inspeccionada por efectivos de la Guardia Civil.

Registros en una casa y una finca

También este viernes se ha confirmado que se ha efectuado un registro en la vivienda del hombre desaparecido, así como en una finca suya en el municipio de Candelaria, cuyo litoral es limítrofe con el del municipio en el que se encontró la embarcación a la deriva, Güímar.

Apoyo a la madre

Este jueves la ministra de Igualdad, Irene Montero, lanzó un mensaje de preocupación y cariño hacia la madre de las niñas en estos duros momento. Este viernes ha hecho lo propio la consejera del área en el Gobierno de Canarias, Noemí Santana, quien a través de las redes sociales transmite en nombre del Ejecutivo "todo el apoyo" a la madre y a la familia. "Estamos en vilo siguiendo cualquier novedad al respecto", indica Santana en Twitter, un resumen del sentimiento de la sociedad tinerfeña y canaria.