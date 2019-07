La acusación ve la sombra del exministro José Manuel Soria en la conspiración del juez Salvador Alba contra Victoria Rosell

Aunque el tribunal rechazó que el expresidente del PP canario declarara como testigo en el juicio contra el magistrado, su nombre ha estado muy presente en las seis sesiones de la vista celebrada en el Palacio de Justicia "Ninguna corrupción es más dañina que la de los jueces. No puede quedar impune, no podemos permitir una sombra de indulgencia, no pueden seguir desprestigiando la carrera judicial", ha expuesto la abogada de Unidas Podemos