El Cabildo de Gran Canaria solicitará ejecutar la sentencia que reconoce el Oasis de Maspalomas como BIC

El Cabildo de Gran Canaria solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (BIC) que ejecute provisionalmente la sentencia que ordena al Gobierno canario a reconocer como Bien de Interés Cultural al Oasis de Maspalomas, con la categoría de sitio histórico.



Esa sentencia, dictada en julio del año pasado, enmendaba así el criterio del Gobierno presidido por Paulino Rivero (CC), que se negó a completar el expediente iniciado por el Cabildo de Gran Canaria bajo el mandato de José Miguel Bravo de Laguna (entonces en el PP) para proteger con la categoría de BIC el Oasis de Maspalomas.



El Gobierno canario argumentó en favor de su negativa que apreciaba una "desviación de poder" en el expediente del Cabildo de Gran Canaria, un criterio que los magistrados que revisaron su decisión no comparten.



El actual presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ha recordado este martes que esa sentencia aún no es firme, porque el Supremo todavía no se ha pronunciado sobre los recursos, pero la corporación insular quiere que el TSJC inicie ya su ejecución provisional.



Preguntado sobre si esa ejecución conllevará la suspensión de las obras que en este momento lleva a cabo en ese momento la cadena balear Riu para remodelar el Hotel Oasis Maspalomas, Morales ha recalcado que deberá ser el TSJC el que determine cuál es alcance de reconocer ya como BIC a ese lugar.