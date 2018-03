El sindicato co.bas celebra que el TSJC anule el decreto del Gobierno canario de las RPT

El sindicato co.bas ha celebrado este lunes la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula el decreto del Gobierno regional que ordenó modificar conjuntamente las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de los distintos departamentos y organismos.



co. bas señala que tras la demanda que interpuso ante el TSJC, el alto tribunal canario reconoce los argumentos que esgrimió, entre ellos "que no hubo negociación ni publicación suficiente", un proceder que "empieza a ser habitual en el Ejecutivo que preside, Fernando Clavijo", según critica el portavoz sindical, Ángelo Benasco.



El portavoz advierte de que co. bas "estará siempre para defender los derechos de los empleados públicos" y recuerda que "las RPTs son para garantizar un servicio público y no para prebendas clientelares".



Respecto a la falta de negociación colectiva sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios, la sentencia establece que era "preceptiva" en este caso, y que la complejidad del procedimiento -razón esgrimida por el Gobierno para no acometerla- no es una "excusa válida", y menos para quien ha provocado esa complejidad aunando todas las RPT de la administración autonómica.



El TSJC también le da la razón al sindicato respecto a la falta de memoria y evaluación, y relata literalmente que "lo que subyace en todo el expediente es lo defectuoso del mismo desde el inicio".



El sindicato celebra, por tanto, la sentencia de la sala y el haber logrado "modificar la agenda del Gobierno obligándole a repetir un procedimiento más respetuoso con los derechos de los funcionarios; sabemos que los servicios públicos no son su prioridad, pero son imprescindibles para poner freno a la creciente desigualdad que alimentan las políticas de gobiernos como el de Clavijo".