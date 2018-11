El Granca intentará saldar su cuenta pendiente con el khimki en Moscú

El Herbalife Gran Canaria disputará este viernes en Moscú su quinto partido en Euroliga ante el Khimki, en el que está obligado a revertir la mala imagen ofrecida el pasado fin de semana, cuando perdió en cancha del colista liguero Delteco Guipúzcoa.



El conjunto grancanario que dirige Salva Maldonado no lo tendrá nada fácil, ya que enfrente tendrá a un equipo que, de la mano del técnico griego Georgios Bartzokas, no conoce aún la victoria en la presente competición continental.



El Granca tiene además una 'cuenta pendiente' con el Khimki, conjunto que ganó la Eurocopa en la temporada 2014-15 al vencer en la final al Gran Canaria, al que se impuso con solvencia en los dos encuentros de la ronda decisiva.



De aquel enfrentamiento aún permanecen en rival de mañana viernes los jugadores Egor Vialtsev y Sergey Monia, mientras que por parte grancanaria lo hacen los veteranos capitanes Albert Oliver y Eulis Báez, así como el joven Oriol Paulí.



Pese a que los rusos no hayan estrenado aún su casillero de victorias en la Euroliga tienen un equipo de un enorme potencial, liderado por su base Alexey Shved, que además de ser el jugador mejor pagado de Europa está promediando 26 puntos por partido.



Por su parte, el Gran Canaria deberá mejorar sensiblemente en el apartado defensivo, debido a que está encajando tanteos demasiado altos que dificultan que pueda conseguir victorias en esta exigente competición.



Asimismo, el equipo insular está necesitado de que su mejor tirador, el sueco Marcus Eriksson, recupere pronto su mejor forma y comience a encestar con la facilidad que lo caracteriza, ya que se están echando en falta sus puntos tanto en la Liga como en la Euroliga.



El encuentro entre rusos y grancanarios se disputará mañana a partir de las 17.00 horas (canaria) en el Arena Mytishchi, con dirección de los colegiados Sreten Radovic, Emin Mogulkov y Mehdi Difallah.