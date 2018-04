El Iberostar Tenerife cae ante el Gipuzkoa Basket tras desperdiciar una renta de 21 puntos

El Iberostar Tenerife perdió ante el Delteco GBC (88-92) después de ir ganando por 21 puntos al descanso, en un partido en el que los visitantes sacaron fortaleza tras el descanso y se aprovecharon de los errores de los tinerfeños que no supieron, ni jugar con acierto en ataque en la segunda mitad, ni trabajar con mayor intensidad en defensa.



El de este miércoles fue ese partido que a los aficionados se les queda cara de tonto después de ver a un Iberostar Tenerife que logró anotar 56 puntos antes del descanso y 32 puntos en los dos últimos cuartos, mientras que su rival se iba a los 57 puntos y así poder ganar el partido.



Josh Akognon, que salió en el cinco inicial, fue el protagonista del conjunto insular en los dos primeros cuartos. Anotó casi todo lo que tiró y se fue hasta los 20 puntos. El escolta del equipo canarista estuvo bien acompañado por un Tim Abromaitis que fue un buen escudero ante un adversario que no supo frenar a los locales.



Porfirio Fisac agotó todo el descanso en el vestuario y su equipo salió con una forma muy diferente. Apretó más la primera línea de ataque y aunque no le dio resultado en los inicios porque Mamadou Niang se aprovechó en el juego interior, el Delteco GBC fue poco a poco rebajando la diferencia en el marcador, liderados por un buen Dani Pérez, pero con el resto de compañeros que se vaciaron en la cancha para, por lo menos, adecentar el marcador. Lo cierto es que se encontraron con un Iberostar Tenerife muy fallón y falto de intensidad y poco a poco se encontraron con la posibilidad de ganar y lo hicieron.



Un triple de Dani Clark a falta de 41 segundos (85-88) fue demoledor para un Iberostar Tenerife que no supo reaccionar en el tramo final, con falta de acierto y mucho nerviosismo.