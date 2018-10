El Iberostar Tenerife reaccionó en el segundo cuarto y venció a un duro Breogán

El Iberostar logró su primer triunfo de la temporada al vencer al Cafés Candelas Breogán en un partido que dominaron los gallegos los dos primeros cuartos y en el que los locales reaccionaron en la segunda mitad, liderados por un acertado Thad McFadden y la defensa de todo el equipo



El inicio del choque fue muy desconcertante. El equipo de Natxo Lezcano ofreció un juego muy intenso, con una excelente defensa y un ataque muy acertado, tanto por los hombres exteriores como por los interiores. Alec Brown atacaba el aro local desde todas sus posiciones y, unido a que el Iberostar Tenerife no estaba defendiendo bien, el Cafés candelas Breogán se fue de siete puntos (7-14, min 6).



Los visitantes seguían dominando el choque. Txus Vidorreta, a base de cambios, intentaba dar un giro al juego de su equipo, pero no lo logró. Mientras Redivo, Brown y Vidal no encontraban oposición para tirar a canasta y anotar.



Al término del primer cuarto se llegó con 20-31 para los gallegos, que en el inicio del segundo alcanzarían su máxima ventaja (20-34). La reacción canarista seguía sin llegar, pero al menos mantenían las diferencias.



En el minuto 27 de partido (27-38), el jugador más destacado del Breogán, Alec Brown, se lesionó en el tobillo y ya no pudo jugar más. Eso provocó que Jerome Jordan, que lleva una semana con el equipo, tuviera que debutar antes de lo previsto.



Tras el descanso se vio a otro Iberostar Tenerife. A partir de un buen trabajo defensivo empezó a recortar las diferencias en el marcador. Parcial de 12-0 (46-47) y ya el equipo tinerfeño estaba en el choque, liderado por un excelente Thad McFadden que anotó 11 puntos en este tercer cuarto.



En los últimos diez minutos el Iberostar Tenerife, ya con el marcador a su favor, jugó con mucha más agilidad y acierto. Triples consecutivos de San Miguel, Beirán, Bassas y Abromaitis (81-67) y el encuentro, ya a falta de tres minutos estaba casi decidido ante un Breogán que luchó e hizo un buen partido, pero que no aguantó el ritmo canarista en los instantes finales.



- Ficha técnica:







90 - Iberostar Tenerife 90 (20+14+27+29). San Miguel (6), McFadden (23), Brussino (2), Abromaitis (21), Iverson (20) -inicial-, Staiger (6), Niang (-), Bassas (3), saiz (-), Bonde (-), samu Rodríguez (2) y Beirán (7).







78 - Cafés candelas Breogán 78 (31+14+13+20). Cvetkovic (13), Lofberg (4), Redivo (12), Brown (12), Herun 810) -inicial-, Kinsey (5), Vidal (5), belemene (4), Sulejmanovic (8), Díaz (3) y Jordan 82).



Árbitros: Peruga, Bultó y Sánchez Mohedas. Eliminaron por faltas a Stager (min.37) y Belemene (min.38).



Incidencias: pabellón de Deportes Santiago Martín, ante 3.716 personas.