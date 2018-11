Pepe Moriana: "Salí casi llorando del pabellón, pero no tengo miedo al descenso"

El histórico expresidente del CB Gran Canaria, José Moriana, ha dicho este domingo que anoche salió del Gran Canaria Arena "casi llorando" tras la derrota sufrida por el Herbalife ante el Iberostar Tenerife, aunque no tiene miedo de que se produzca el descenso de categoría.



Moriana, que fue homenajeado en el descanso del encuentro junto a los restantes expresidentes de la entidad al cumplir el CB Gran Canaria los 1.000 partidos en la máxima categoría del baloncesto español, ha asegurado que está "sufriendo" por la mala trayectoria del equipo.



"No soy de los que silba a nadie de mi equipo, en absoluto, pero sí lo estoy pasándolo mal. En el deporte hay un axioma, de siempre y que no ha podido cambiar nadie, que dice que un equipo juega tal como entrena, y lo que estoy viendo es que falta dirección", ha manifestado.



El exmáximo mandatario amarillo ha indicado igualmente que participar en la Liga Endesa y en la Euroliga exige "un poco más" de plantilla.



"Eso es lo que se ve desde la grada, pero técnicamente se ha fichado el mejor equipo de la historia y, a partir de ahí, te preguntas por qué no jugamos bien salvo en el encuentro ante el FC Barcelona. Llevamos tres o cuatro partidos con el mismo problema de asentamiento en la cancha y de falta de personalidad, y no podemos dar ese espectáculo", ha señalado.



Pepe Moriana ha asegurado que participar este curso en la Euroliga es un premio extraordinario, aunque también ha añadido estar pasándolo mal al ver al equipo tan abajo en esta competición continental y en la Liga Endesa.



"Estar en la Euroliga significa participar en la mejor competición de Europa y no pasa nada si pierdes, pero en cuanto a la Liga española ayer sufrí mucho y salí casi llorando del campo porque ves que no hay bases ni defensa ni estructura y se pasa mal", ha subrayado.



En cualquier caso, Moriana no tiene claro que el entrenador y los jugadores actuales no sean los idóneos, aunque ha indicado que la delicada situación actual está bien presente.



"Después de 1.000 partidos en la ACB tenemos un protagonismo, un nombre y una historia que defender. Berdi Pérez -director deportivo- es un tipo muy inteligente que nos ha llevado hasta aquí y creo que en el club sabrá qué es lo que hay que hacer", ha dicho.



El exdirigente de la entidad grancanaria ha lanzado un mensaje optimista de cara al futuro, pues está convencido de que el equipo "se va a levantar".



"Hay unos jugadores increíbles, con una gran profesionalidad como ya han demostrado en anteriores temporadas. No tengo miedo al descenso, sino que me preocupa la personalidad del equipo, porque los jugadores deben ser felices y hay que crearles ese clima. El club tiene gente con mucha experiencia y creo que lo resolverá", ha concluido.