Sergio Rodríguez: "Para mí es un orgullo muy grande que la gente me pregunte en Rusia cómo es Gran Canaria"

El base español Sergio Rodríguez (Tenerife, 1986) se encuentra estos días en Madrid y ha hablado de cómo ha transcurrido el curso para él y de otros muchos temas en exclusiva con EFE.



¿Aún le da vueltas a la derrota ante el Real Madrid en la Final Four de la Euroliga con el CSKA de Moscú? ¿Qué le pasó ese día al equipo?



Llegamos en una situación complicada para nosotros. Hemos tenido un año muy regular en el que solo hemos perdido seis partidos, siendo muy consistentes. Quizás fue el peor fin de semana de toda la temporada. Llegamos con Hines y De Colo sin haber jugado con nosotros durante más de un mes. Westermann se lesionó la semana de antes. Vorontsevich en la primera jugada se rompió la clavícula...



Y creo que además el Madrid, que tiene mucho talento y mucha experiencia, llegó en un momento muy bueno. Para nosotros estar en la Final Four es un objetivo primordial y una vez allí sabes que es un poco lotería y que el momento en el que te toquen las cosas va a ser fundamental. Aquel no fue el nuestro.



¿Hubo opciones de volver al Real Madrid el pasado verano?



He hablado de esa situación. Mi opción era seguir en la NBA pero no en cualquier proyecto, me gustaba uno a medio plazo. No solo por mí y por mi trayectoria deportiva, sino también a nivel personal y de familia. Vi que esa situación no se iba a dar y no quería hacerlo.



Cuando miro a Europa el CSKA es el club más interesado, el Real Madrid a esas alturas ya tenía el equipo hecho. El CSKA fue quien me dio la oportunidad de poder estar a primer nivel europeo, compitiendo por estar en posición de ganar la Euroliga y otros títulos.



Rusia está ahora centrando las miradas por la disputa del Mundial de fútbol. ¿Está preparado el país para albergar un evento como ese?



Yo creo que sí y se está demostrando. Hay una perspectiva diferente de Rusia con respecto a lo que yo me he encontrado. A mí me ha sorprendido muchísimo Moscú, una ciudad enorme con cualquier tipo de oferta de lo que necesites y quieras. Me han dicho que en los últimos cinco o seis años ha crecido y se ha abierto mucho. He vivido en ciudades como Nueva York, prácticamente en San Francisco, en Filadelfia, en Madrid... y Moscú no tiene nada que envidiarle a ninguna de ellas. Incluso hay más de todo.



¿Cómo ve la final de la Liga Endesa?



Veo una final competida. Creo que el Real Madrid era favorito al principio y sigue siéndolo ahora. Tiene mucho talento, mucha experiencia, vienen con la confianza de ganar la Euroliga. Es difícil ganar en Vitoria por las circunstancias ya que es un pabellón que mete mucha presión y el Baskonia está jugando muy buen baloncesto. Pero creo que el Real Madrid tiene ese plus de haber estado en siete finales consecutivas, de jugar este tipo de partidos muchas veces durante muchos años.



En esa final está Luka Doncic. ¿Podrá triunfar en la NBA?



Creo que ha ido cumpliendo etapas muy rápido y muy bien, tanto baloncestísticamente, como físicamente, como en el plano personal. Es un jugador único. Es muy joven todavía, pero creo que está perfectamente capacitado para dar el salto a la NBA. Lo hará muy bien.



Hablando de la NBA. Todo el mundo está pendiente del futuro de Lebron James la próxima campaña. Usted que ha jugado en Philadelphia... ¿Se lo imagina allí?



No lo sé. Philadelphia es uno de los equipos más atractivos para jugar por todas las condiciones que tiene. El equipo, los jugadores jóvenes, el talento que hay... Y además es una ciudad muy atractiva para jugar, con unos aficionados que son de los mejores en la competición.



Es uno de los elegidos para la siguiente ventana de selecciones. Estos encuentros... ¿Son un trastorno para ustedes o se afrontan con la misma ilusión que otros?



Lo afrontamos igualmente aunque me gustaría que fuese de otra manera, que estuviese todo el mundo en la misma situación y con la misma idea. En esta no voy a poder estar, he terminado con problemas físicos y ahora lo más sensato es descansar, preparar bien todo el año que viene y llegar a la ventana siguiente en las mejores condiciones.



Se dice que el entrenador, Sergio Scariolo, podría estar buscando un equipo y compaginarlo con su cargo. ¿Lo entiende? ¿Puede llegar a afectarles?



Eso son decisiones individuales. No tengo mucha idea de lo que se ha dicho. Sergio es un grandísimo entrenador, muy bien valorado internacionalmente en el mundo del baloncesto, y para nosotros es un lujo tenerle como seleccionador.



La próxima temporada habrá un conjunto canario en la máxima competición europea. ¿Le satisface ver el buen momento que vive su tierra en materia de baloncesto?



Por supuesto. El baloncesto canario está a un nivel muy alto, top dentro de Europa. Para mí es un orgullo muy grande poder ir a Gran Canaria, que la gente me pregunte en Rusia cómo es Gran Canaria y cómo son los equipos. Al igual que Tenerife. Muy contento de poder jugar el año que viene allí.