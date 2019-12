El Doctor Madrazo cierra el año con cine, pintura y fotografía

El cine, la pintura y la fotografía cierran la programación de 2019 del Centro Cultural Doctor Madrazo de Santander. Este jueves, 26 de diciembre, se proyecta una doble sesión de cine dentro del ciclo 'Terra Ignota', mientras que Quasar Teatro representará el viernes, día 27, 'Había una vez un trozo de madera'.

Además, hasta el 9 de enero se podrá visitar la exposición de Óscar R. Calleja 'Detrás de cada mirada', mientras que la muestra fotográfica colectiva de Navidad 'Retrato' permanecerá abierta al público hasta el 3 de enero.

El ciclo organizado por la asociación Cineinfinito incluye esta semana la proyección, el jueves a las 18.00 horas, de 'El pequeño fugitivo', largometraje de 80 minutos codirigido por Morris Engel, Ruth Orkin, y Ray Ashley en 1953.

La cinta, considerada una de las más influyentes y entretenidas del cine independiente americano, es "una fábula llena de encanto que capta poéticamente los placeres y los descubrimientos de la infancia".

A las 19.30 horas se proyectará 'Jesus Blood', de Stephen Dwoskin (1971), película de Dwoskin que se produjo para ser proyectada con motivo del estreno de "Jesus' Blood Never Failed Me Yet" en el Queen Elizabeth Hall de Londres en diciembre de 1972.

En cuanto al teatro, el viernes, a partir de las 19.30 horas, la compañía Quasar Teatro representará 'Había una vez un trozo de madera', una ópera de cámara interpretada por la actriz Mónica González Megolla y el clarinetista Nando Mora.

Se trata de un concierto recital que se pone en escena por primera vez en España y que tiene como base 'Las aventuras de Pinocho', de Carlo Collodi, escrito en el siglo XIX.

Finalmente, hasta el próximo 9 de enero se puede visitar la exposición de Óscar R. Calleja 'Detrás de cada mirada'. La muestra, ubicada en la sala de la primera planta y en la sala 0, se compone de retratos realistas al pastel.

Y hasta el 3 de enero se puede visitar también, en la planta baja del Centro Madrazo, la exposición colectiva de Navidad 'Retrato', una muestra de fotografías realizadas por los asociados de Espacio Imagen.