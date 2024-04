Zuloaga pide a Sánchez que siga en el Gobierno “por el bien del país”: “Merece la pena”

El secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga, ha pedido al presidente Pedro Sánchez que “reflexione” y decida seguir en el Gobierno para que al país y a Cantabria “les vaya bien”.

Tras anunciar ayer el presidente que suspendía su agenda hasta el lunes para pensar si continúa en el cargo por la investigación abierta a su mujer, Begoña Gómez, Zuloaga ha dicho que “entiende su faceta más humana” pero espera que finalmente decida seguir, porque “evidentemente los datos arrojan que a Cantabria le va bien” con su Ejecutivo.

“Le acompaño en ese enfado, pero también le pido que reflexione en ese margen de tiempo que se ha marcado para seguir adelante”. “Merece la pena”, ha subrayado Zuloaga a preguntas de los medios tras la carta publicada ayer por Sánchez a raíz de lo ocurrido con su mujer.

Algo que, a juicio del socialista cántabro, genera una situación “verdaderamente compleja y anómala en la democracia española”, que está en “una grave situación” cuando se ha abierto un proceso judicial “basado únicamente en informaciones de pseudomedios digitales”.

Todo ello a raíz de una denuncia del que también ha calificado como “pseudo sindicato” Manos Limpias, que “se apoya en bulos que han sido desmentidos”. De hecho, ha destacado que ya hubo una confusión entre la mujer de Sánchez y una empresaria cántabra con el mismo nombre por unas subvenciones que recibió para la contratación de trabajadores.

Por ello cree que “también merece la pena una reflexión sobre el nivel de intoxicación, de mentira, de falsedades, de insultos” de los que ha acusado a “la derecha y la extrema derecha”.

Zuloaga se ha pronunciado acerca de este asunto esta mañana, tanto al asistir al Palacio de Exposiciones y Congresos con motivo del Princesa de Girona CongresFest, como en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al portavoz del PSOE en Santander, Daniel Fernández, junto al que ha denunciado que “se está atacando en lo personal permanentemente la figura del presidente o de cualquier cargo socialista en las diferentes instituciones”.

Por ello, ha trasladado un mensaje de “cariño y apoyo” a Sánchez ante una situación “anómala y compleja”, en la que se “ataca” a “personas que nada tienen que ver con la gestión pública”.

“El presidente está demostrando que tiene la capacidad de trabajar bien por nuestro país, pero que es una persona, y que evidentemente cuando se ataca a lo más básico, que es a tu familia, que es a tu mujer, que es a tus hijos o a tus hijas, pues tienes que reaccionar”, ha sentenciado Zuloaga.

Y se ha referido concretamente a “la derecha y extrema derecha”, que, “alentada en este caso por el Partido Popular y por Vox en la misma medida”, está “incorporando permanentemente” a la política el “insulto” y la “crispación”.

Algo que considera “condenable y denunciable” y que “lleva a las personas al límite”. “No hay que olvidar que detrás del presidente Pedro Sánchez, que lleva gobernando nuestro país desde el año 2018, hay una persona que sufre, que padece y que en este caso se está viendo perseguida en lo más básico, que al fin y al cabo es la familia”.

“Un llamamiento de apoyo”

Es por ello que cree que los encuentros previstos por el PSOE, como una asamblea abierta con la agrupación de Santander que se celebrará esta tarde, un Comité Regional mañana o el Comité Federal del sábado, se convertirán en “un llamamiento de apoyo al presidente” ante una circunstancia “tan compleja” como la que está viviendo, “intolerable e inadmisible”.

De hecho, Zuloaga ha dicho que como secretario general del partido en Cantabria “no le caben más mensajes de apoyo en el móvil”. “No me da tiempo a contestar a tantas personas, militantes y no militantes, que me trasladan el apoyo a Pedro Sánchez”.

En la misma línea, el portavoz del Grupo PSOE en el Ayuntamiento de Santander también ha trasladado el “apoyo unánime” de los socialistas de la capital al presidente “por el acoso que está sufriendo personal, político, mediático, judicial, a lo largo de todos estos años que lleva gobernando nuestro país”.

En opinión de Fernández, en este caso “se han pasado absolutamente todas las líneas rojas de la política”. “Tenemos que entender que los representantes políticos también somos personas, y el acoso que está sufriendo él y su familia, nadie lo merece más allá de la sana crítica o la sana propuesta política que todos tenemos que hacer en cada una de nuestras circunscripciones”, ha valorado.