Así fue el Festín de Carne Cruda en Barcelona

Increíble, inolvidable, emocionante. GRÀCIES PER VENIR a celebrar nostre desè aniversari amb nosaltres. Gracias a Tribade, Side Chick, The Crab Apples, The New Raemon, Seward, Mujeres, Mueveloreina, Albert Pla, Silvia Pérez Cruz y Triángulo de Amor Bizarro porque sin su cariño, su generosidad y su talento este sueño no se habría cumplido.

Barcelona ha acogido la segunda edición de este FESTÍN DE MÚSICAS en el que queremos celebrar 10 años de radio y 5 como emisora independiente, pero también otras cosas: que sí se puede hacer un festival con paridad dentro y fuera del escenario, respetar las demandas laborales de las bandas y ofrecer una propuesta diversa en formatos, estilos y edades.

Hemos demostrado que SÍ SE PUEDE hacer un festival de calidad con tantas o más mujeres que hombres y con mayoría de equipo femenino. Que es posible contratar a los músicos o facturar a los que son autónomos porque #lamúsicaestrabajo. Y que sí, sí es posible hacer un programa de radio sin grupo mediático, ser sostenibles y pagar decentemente a todo el equipo.

Albert Pla y Silvia Pérez Cruz tocaron por primera vez juntos en directo Carlota Figueras

Además, ahora ya sabemos que sí se pueden hacer festivales de música desde Carne Cruda y que sean un éxito. Hemos demostrado que se puede ofrecer algo distinto, para más gente, para más gustos, para más formas de ver el mundo y de entender la música. Se puede, pero con ayuda de la gente. Solos no podemos, con amigos sí.

Por eso queremos daros las gracias de nuevo, porque nos ayudáis a seguir, a mantener esta radio libre e independiente y depender solo de los que queremos: los oyentes y los que venís a nuestros teatros, conciertos y festines. Trabajamos para vosotros y sois el motor que nos impulsa cada temporada a retos más valientes y combativos.

Mueveloreina, una de las 10 bandas que más hizo bailar al público Carlota Figueras

Gracias a todo el equipo de la Razzmatazz, a los técnicos, a las fotógrafas, al equipo de seguridad, de limpieza, de barra, de merchan, a todos los que trabajáis junto a las bandas y que tan bien nos habéis tratado en todo este viaje. A nuestra imprescindible técnica de sonido, Pepa. GRACIAS.

Nos vemos en la siguiente parada, amigas. Larga vida a la radio, larga vida a los festines, larga vida a la música.

La sala Razzmatazz durante el Festín Ainhara Domínguez

Carne Cruda cumple 10 años gracias a sus oyentes

Ayúdanos una temporada más. ¡A por la décima!

