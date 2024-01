Consentimiento según Clara Serra y Vicky Luengo

Un tercio de las mujeres de todo el planeta ha sido víctima de violencia física o sexual y la mayoría de las que la sufren no llegan a denunciarlo en una sociedad donde a menudo la justicia no funciona, la sociedad silencia a la víctima y encubre al agresor. La agredida debe contar una y otra vez su historia y al otro lado no hay empatía, sino prejuicios e incomprensión. La red que protege a quien agrede es más gruesa, espesa, antigua.

Es la tesis de Prima Facie, la pieza teatral de la australiana Suzie Miller que nos enfrenta al poder patriarcal de la ley, la carga de la prueba y la moral. Una obra que en nuestro país ha llevado a las tablas una adaptación protagonizada por la actriz Vicky Luengo, a la que entrevistaremos para hablar de una interpretación aclamada e inmensa que atrapa y golpea.

Además, abrimos otra puerta a la reflexión sobre la violencia sexual, el consentimiento, la voluntad y el deseo femenino con la filósofa, escritora, activista feminista e investigadora Clara Serra, que acaba de publicar el ensayo El sentido de consentir, editado por Anagrama.