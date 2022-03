Los ganaderos al borde del desabastecimiento: entre el domingo y el lunes no tendrán pienso

Los ganaderos de la región se encuentran al borde del desabastecimiento de pienso para dar de comer a sus animales debido a la huelga de trasportes y al temor de algunos transportistas que, aunque no apoyan la huelga, no se atreven a salir por las situaciones violentas que se están produciendo.

Javier Quero, ganadero de porcino de la provincia de Toledo que produce su propio pienso, ha señalado que entre el domingo y el lunes ya hay ganaderos que no tendrán alimento para sus animales. “Estamos sin abastecimiento, se están viviendo situaciones bastante complicadas”, ha señalado en declaraciones a AgroalimentariaCLM.

El problema al que se enfrentan es doble ya que las fábricas están llegando al desabastecimiento y no tienen materias primas para fabricar los piensos porque los transportistas no llegan y, por otro lado, las industrias que aún tienen existencias no pueden suministra el alimento para el ganado a las granjas porque los transportistas no salen. “Para el fin de semana, el que más y el que menos, andará con problemas para dar de comer a los animales, conozco cooperativas de fabricación de piensos que están teniendo problemas en fabricación porque no les llega las materias primas pero también para sacar el pienso a las granjas. Una situación muy complicada, en la zona de Toledo por lo menos”, señala.

“Llevo todo la mañana haciendo llamadas telefónicas para intentar conseguir algo de cereal y es muy complicado. Hay mucha gente que quiere salir a trabajar y no puede, sobre todo en nuestro sector que somos un sector tan sensible frente a un paro como el que se está produciendo, pero que tienen miedo”, ha señalado Javier Quero.

Asegura que “siempre ante el temor a las huelgas hacemos acopios de todo lo que podemos pero no podemos hacer acopio de materia prima para un mes porque no estamos preparados, no tenemos infraestructuras y en este momento, ni infraestructura, ni economía”, señala en referencia al precio al que se han puesto las materias primas para la fabricación de piensos.

Asegura que se fabrica al día, y los silos están preparados para tener una reserva para una semana o diez días máximo.

“Lo que más falta es la harina de soja que es nuestra fuente de proteína porque el 90% viene desde el puerto de Cartagena y ellos han cerrado radical, no está saliendo ningun camión”. Ayer mismo, los ganaderos mantuvieron una reunión a la que asistió el viceconsejero de Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Agapito Portillo , “tratando de que escolten a nuestros camiones las Fuerzas de Seguridad del Estado desde Cartagena” para que puedan llegar las materias primas a las fábricas de pienso. Pero para Quero, “ya vamos tarde, porque hay ganaderos que fácilmente el domingo o lunes no tengan pienso en sus explotaciones”.

De momento, no tienen solución a la situación, porque no tienen seguridad que se vaya a facilitar la llegada de los suministros. “Somos los más perjudicados ante una situación de estas, estamos hablando que no podemos cerrar, esto no es un fabrica que hechas el cerrojo y ya volveremos, hablamos de perdida económicas y seres vivos. Nos están exigiendo bienestar animal para una ganadería de calidad y nos sentimos completamente abandonados”, afirma.

Curiosamente, el problema lo está generando la huelga de transportes y no el conflicto de Ucrania. “Lo que más falta actualmente no es lo que viene de Ucrania y Rusia” e incluso señala que hasta este momento con la invasión de Ucrania no han tenido problemas de suministros de trigo y maíz que es lo que se importa de estos países, sino que el problema en este caso ha sido el alza de los precios.

“El hecho de la invasión nos hizo subir 100 euros la tonelada de piensos”, cuando el precio estaba entre 350 y 360 euros la tonelada de pienso de cebo y “ya veníamos con unos precios altísimos, eran precios históricos, alrededor de un 30% más caro que hace un año”, señala.