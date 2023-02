La hostelería de Toledo trabaja para “engancharnos al carro de la autosuficiencia energética y la sostenibilidad”

Un sector hostelero comprometido y trabajando para “engancharnos al carro de la autosuficiencia energética y la sostenibilidad”, este es el objetivo que ha marcado el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, Tomás Palencia, para el sector en un momento en el que la ciudad debate sobre un turismo más sostenible.

Toledo y la sostenibilidad: “El turismo no puede ser un depredador del territorio”

Tomás Palencia intervino ayer en la Mesa Técnica junto a los representantes de los guías turísticos, los comerciantes del Casco Histórico de Toledo, el Consorcio de la Ciudad y el Ayuntamiento de Toledo, dentro de la jornada ‘Conversaciones sobre turismo sostenible’ organizada por Toledodiario.es y el Ayuntamiento de la capital regional, en colaboración con elDiarioclm.es.

Tomás Palencia insistió en que lo que es bueno para el toledano es bueno para el turista, una máxima que se puso de manifiesto a lo largo de la jornada. “El turista viene a Toledo a vivir una experiencia como la viven los toledanos, es loable que nosotros estemos implicados con las nuevas generaciones pero tenemos que estar enganchados al presente y ver cómo podemos hacer sostenible de verdad un negocio de hostelería; ver esa ordenanza para poder hacernos autosuficientes energéticamente hablando, ver cómo podemos empujar ese kilómetro 0, saber que tenemos una despensa espectacular y saber cuál es nuestra identidad gastronómica, ya que sabemos nuestra identidad cultural, y potenciarla”, señalaba en su intervención.

Antes de iniciar esta mesa, Tomás Palencia aseguraba que “para que el turismo sea sostenible en Toledo hay que llegar a una convivencia total del turismo con los toledanos, con el fin de que sea no solo sostenible sino perdurable”.

Tomás Palencia apuntaba también que para que “el turismo en la hostelería sea sostenible, lo primero que necesitamos es que no sea sostenible solo el turismo sino nuestros sectores y nuestros negocios”.

En este sentido, destacaba que la sostenibilidad ya es una constante que está integrada en los negocios hosteleros y, aunque de momento “ no se nos demanda una certificación, está claro que nosotros dentro de nuestra posibilidades hacemos que nuestro restaurante sea sostenible”. Así cree que también los clientes lo valoran cada vez más, “sobre todo si la carta es digital o física, si en el baño ha papel ecológico, si el envase que se ofrece para llevar la comida a casa es de cartón en vez de plástico, eso poco a poco sí que se va demandando, ya no solamente por hacer el turismo sostenible sino hacer el planeta más sostenible”, añadía.

Todo esto se tiene en cuenta en los negocios hosteleros. “Ahora mismo nosotros, por ejemplo, cuando hacemos jornadas gastronómicas intentamos hacemos desaparecer el papel en todo lo que podamos, intentamos hacerlo todo más digital”, y señaló como una de las principales dificultades que encuentran en el casco de Toledo los negocios hoteleros el reciclaje. “Lo tenemos complicado en el casco histórico, solo podemos hacer discriminación de dos productos, el vidrio y todo lo demás, no podemos reciclar ni plástico ni cartón porque la casuística del casco histórico no nos lo permite porque no tenemos esos contenedores ni sitio donde ponerlos”, afirmaba.