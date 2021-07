El deporte inclusivo cambió mi vida

Hola a todos. Mi nombre es Fernando Delgado, tengo 33 años, nací el 3 de agosto de 1987 en Alcázar de San Juan, un pueblo de Ciudad Real y os voy contar cómo el deporte ha cambiado mi vida.

En el año 2010 organizaron en mi pueblo un campeonato con diferentes pruebas deportivas (bolos, petanca, tirar los aros con distintos tamaños, etc.) y fui a verlo. Me gustó tanto, que al día siguiente mi madre y yo hablamos con el entrenador, Gonzalo Requena y me apunté al CD Asodisal. Este club está formado por personas con y sin discapacidad que comparten una misma ilusión: disfrutar con el deporte en equipo.

Cada año nos tenemos que federar para poder competir en los distintos campeonatos de FECAM de Castilla -La Mancha.

Mi primer campeonato fue al año siguiente de comenzar a jugar. Participamos en petanca y en el campeonato de balonmano regional de Castilla -La Mancha, que tuvo lugar en Campo de Criptana. En este me quedé en cuarto puesto y me dieron una medalla de participación, aún la tengo guardada.

A partir de ahí me he movido de campeonato en campeonato, desde atletismo a baloncesto, pasando por fútbol y fútbol sala. Ciudad Real, Albacete, Guadalajara, Toledo… Esto me ha dado la oportunidad de moverme por toda Castilla-La Mancha, y llevarme muchas medallas: bronces, platas y oros: con el CD Asodisal en la 3ºdivisión súperliga por equipos; en atletismo por equipos 4x100 metros conseguimos el primer puesto con medalla de oro y campeones de Castilla La Mancha; en el 2014 campeonato de baloncesto en Albacete regional de Castilla La Mancha; en el 2018 campeonato de baloncesto en Ciudad Real regional con el CD Asodisal 1ª división por equipos; e incluso nos llevamos medalla de oro en el campeonato nacional de fútbol 7 inclusivo en Albacete y de fútbol playa inclusivo en Torrijos. En este último nuestro equipo estaba compuesto por 6 jugadores con discapacidad, 2 jugadores Inclusivos y un entrenador y nos quedamos el segundo puesto. Nos dieron el trofeo de subcampeones de España.

Todas estas medallas y trofeos los guardo en mi habitación. Me gusta conservarlas para poder enseñarlas a mi familia y amigos y contarles todos los campeonatos en los que he participado.

Como veis, han sido muchos los campeonatos que he hecho, pero el que mejor recuerdo es el que me llevó hasta Rusia. Y es que el Club nos dio la oportunidad de viajar al mundial celebrado en aquel país en el 2018.

Lo recuerdo como si fuera ayer. Yo estaba en un curso en Tomelloso y cuando llegué a casa me dieron mis padres una gran sorpresa: el club nos regalaba un viaje a Rusia para ir a ver el mundial.

Con la misma emoción, esa misma tarde fuimos a hacernos el pasaporte porque al día siguiente viajábamos a Madrid y después cogimos el avión con destino Moscú. Fue la primera vez que monté en avión. Recuerdo que sentí como si montara en una montaña rusa. Además, era la primera vez que viajaba tan lejos, pero me sentía tranquilo y contento porque me hacía mucha ilusión ir al mundial con mis compañeros de equipo.

Para ver el partido España-Rusia fuimos al estadio que se llama Luzhnikí. Estábamos en la cuarta fila en la portería. Fue un partido muy interesante porque llegaron hasta los penaltis, y nosotros estábamos allí, ¡en la misma portería! Así que no parábamos de animar a España en todo el partido. Finalmente perdimos, pero nos llevamos la experiencia y estábamos tan contentos de lo vivido que no nos importó demasiado.

Fue increíble lo vivido durante estos dos días y, sobre todo, poder haber vivido la experiencia de asistir a un Mundial FIFA. Por eso, no quiero dejar de ¡Agradecer infinitamente a la Real Federación Española de Fútbol RFEF la posibilidad de ofrecernos esta experiencia! Pero no solo quiero quedarme aquí. Le doy gracias al Club Asodisal por haberme dado estas oportunidades y por haber encontrado amigos nuevos en los viajes, con los que hemos compartido muchas experiencias y con los que he aprendido mucho.