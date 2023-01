“Cuentas de la vieja” para no perder las elecciones

Ya estamos en 2023: año electoral. No para todos los politólogos, pero muchos entre los que me incluyo, es un evento bastante especial. La noche electoral es algo así como una final de Champions o Eurovisión, para los fans de estos eventos masivos. Sin embargo, nosotros en multitud de ocasiones somos unos incomprendidos.

Son muchos los factores en juego ya desde antes, con la precampaña, la campaña y todas las oleadas de información que nos esperan los próximos meses. En un ambiente tan crispado como el que se está viviendo en el presente, el año se viene cuanto menos intenso, pero ya sabéis amigos: todo sea por la fiesta de la democracia.

Ahora bien, en este caso vengo a hacer un poco de historia de nuestra región, con esos detalles que nos suelen gustar tanto y son la vez orgullo y vergüenza: la picaresca. Nada de lo que voy a contar es ilegal, delictivo o, como gusta en este ambiente convulso decir, un atentado contra la democracia. Pero, si que dan lugar a sospechar que los argumentos con los que ha hecho puedan tener detrás segundas intenciones. Tampoco es Castilla-La Mancha la única comunidad autónoma en la que se han dado este tipo de situaciones a fin de contener posibles cambios o incluso que han ayudado a mantener el bipartidismo, ensalzándolo como virtud de estabilidad política.

De este modo, las modificaciones en la estructura de las Cortes de Castilla-La Mancha se sucedieron hasta contarse 3 en tan sólo 7 años. Así dicho, podría parecer que no afecta para el resultado electoral. Los votos son los votos, se cuentan y se configura la cámara con los representantes que a cada partido correspondan. Sin embargo, los movimientos en el número de diputados a los que dan lugar los cambios pueden transformarlo todo. Veamos con sus protagonistas los dos principales capítulos de esta historia.

Barreda: aumento de diputados por el aumento de la población

Casi todas las leyes electorales o de configuración de los organismos de representación, al menos en España, suelen establecer una horquilla de los miembros que componen las cámaras. También, suelen establecer criterios poblacionales para marcar el número de representantes. En el caso de Castilla-La Mancha, las primeras Cortes contaron con 43 diputados, y desde 1987 con 47. La primera Ley Electoral se limitaba a cumplir en mandato del Estatuto de Autonomía, que establecía una cámara de entre 47 y 59 diputados, y otorgaba según el mínimo los diputados correspondientes a cada provincia: 10 para Albacete, 11 de Ciudad Real, 8 conquenses, 7 por Guadalajara y otros 11 para Toledo.

Dado el incremento poblacional que se vivió en la primera década de este siglo, se impulsó una adecuación de la Ley Electoral para aumentar el número de diputados, dentro de la horquilla que marca el Estatuto, en aquellas provincias en las que la población había crecido considerablemente: Toledo y Guadalajara. A ambas se les añadió un escaño, con lo que, para las próximas elecciones, sus ciudadanos escogerían 12 y 8 diputados respectivamente.

Lejos se estaba en aquel 2007 de saber lo que los próximos años iban a deparar. La situación que se vivía hasta entonces era de bipartidismo puro desde hacía más de una década, con dos elecciones mediante. Ante un posible cambio de ciclo, los socialistas se guardaban un as en la manga, por lo que pudiera pasar. Si se vuelve sobre estas líneas, se puede comprobar que con el amento de escaños, todas las circunscripciones menos Ciudad Real escogen un número par de diputados. Aún en caso de que el PP sacara ventaja, sería fácil empatar a escaños en las otras cuatro provincias, mientras que los ciudadrealeños decantarían la balanza. ¿Cuál es la circunscripción en la que siempre le ha ido mejor al PSOE? Así las cosas, con este gesto, en apariencia necesario, se conseguían ciertas garantías para mantenerse en el gobierno.

¿Cómo puede el PP superar este escollo? La respuesta tiene también nombre de provincia: Guadalajara. En 2011 Ciudad Real no defraudó y fue el único territorio en que el PSOE se impuso al PP de Cospedal. Sin embargo, el vuelco de los guadalajareños fue tal, que no se consiguió un empate a escaños, si no que los populares superaron en 2 a los socialistas, resultando un 5-3 que se tradujo en las cortes en 25 diputados del PP y 24 del PSOE.

Cospedal y la obsesión por el recorte

Y habiendo llegado hasta aquí ¿por qué tocar nada una vez se está en el poder? Aunque tras reformar el estatuto de autonomía, en 2012, se recalcularon los escaños y se hizo una nueva adaptación de la Ley Electoral que ampliaba hasta 53 los diputados totales. Antes de la contienda de 2015 el gobierno de Cospedal prefirió no arriesgar y cambiar totalmente el guion.

En 2014, se modifica el Artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía, reduciendo el número de diputados original a una horquilla de entre 25 y 39. Este cambio genera a su vez una nueva adecuación de la Ley Electoral que reduce las Cortes a 33 diputados. De esta forma, Castilla-La Mancha se convierte, junto con La Rioja, en la comunidad con la cámara de representación más pequeña de España. Sí bien, se ha de destacar, que frente a los 2 millones de castellanomanchegos actuales, el parlamento riojano representa a poco más de 300.000 personas.

El pretexto: ahorrar costes. A toda costa. Aunque atente contra la función de representatividad que han de tener estas instituciones. Aquellos años fueron los peores de la crisis tras la Gran Recesión, a pesar del escaso éxito en la región, había surgido el 15M y Podemos y Ciudadanos empezaban a despuntar. ¿Cómo garantizar la continuidad en el gobierno? Con la reducción de representantes, y al contar con circunscripciones, se complica la entrada de partidos pequeños, que no logran en cada territorio votos suficientes para obtener representación. De este modo, los mayoritarios se reparten los escaños, y se facilita la consecución de mayorías absolutas, a costa de dejar sin representación a miles de ciudadanos.

Como ejemplo, el mayor ayuntamiento de la región, Albacete, cuenta con 27 concejales. La proporción es fácil de establecer: 1 concejal por cada 6.600 habitantes, frente a un diputado por cada 60.600, aproximadamente. En La Rioja, por seguir con la comparativa, la proporción es de 1 por 6.700.

Entonces ¿cómo pudo ser que Cospedal no repitiera mandato? La respuesta vuelve a ser Guadalajara. A pesar de la reducción de escaños, el vuelco en la provincia fue tal, que no sólo ganó el bloque de izquierda, si no que uno de los diputados de Podemos salió de esta circunscripción.

Para este mes de mayo, no hay novedades en lo que se refiere al reparto de escaños. Las nuevas Cortes contarán de nuevo con 33 diputados. Las 5 provincias escogen un número impar de diputados. La composición… como dice la ley electoral, se decidirá el último domingo de mayo.