Igea exige al Gobierno de Sánchez medidas para poder imponer el confinamiento si es necesario: "sería imperdonable volver a la situación de marzo"

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha exigido este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez que disponga de una "herramienta jurídica" que permita un confinamiento generalizado "si es necesario". Igea ha sido duro y ha afirmado que "si hay que confinar una ciudad, hay que hacerlo" porque no se puede volver "al escenario de marzo".

"Si que hay que tomar medidas, hay que tomarlas, no podemos permitir que esto vuelva a suceder, seria imperdonable", ha remarcado. Para el vicepresidente "lo imprevisto ya no existe" y y hay que contar con herramientas jurídicas necesarias para tomar "decisiones a la mayor brevedad" y la situación de hace nos meses no se puede repetir "por falta de norma". Así, ha sugerido la posibilidad de decretar "estados de alarma parciales".

Además, tanto Igea como la consejera de Sanidad, Verónica Casado se han referido a la situación que se ha generado con uno de los rebrotes de Valladolid, con 22 casos positivos y 49 personas en seguimiento, en los que se ha pedido auxilio policial y judicial para que los afectados respeten en aislamiento.