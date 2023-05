La indignación de Pablo Fernández cuando la tele de Castilla y León dedica su espacio electoral a preguntar por Sumar: “Es lamentable”

El portavoz de Podemos y coordinador general en Castilla y León, Pablo Fernández ha mostrado su indignación por el uso que se da en Radio Televisión Castilla y León a los tres minutos de espacio electoral que le corresponden, y en los que el presentador de los informativos le preguntó varias veces por el entendimiento con Sumar, la plataforma que lidera Yolanda Díaz. Fernández ha colgado el vídeo en un tuit en el que lamenta lo ocurrido. “En RTVCyL nos dan únicamente 3 minutos para hablar de las elecciones MUNICIPALES en Castilla y León. Esto es lo que sucede en esos 3 minutos. Esto es lo que ocurre con buena parte de los medios cuando entrevistan a Podemos. Infame. Vergüenza es poco”.

En RTVCyL nos dan únicamente 3 minutos para hablar de las elecciones MUNICIPALES en Castilla y León.



Esto es lo que sucede en esos 3 minutos.



Esto es lo que ocurre con buena parte de los medios cuando entrevistan a Podemos.



Infame. Vergüenza es poco. 👇🏻 pic.twitter.com/pgyZdMd7Vl — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) May 19, 2023

“Le quería preguntar ahora con esa escisión que se ha producido de momento con Sumar y que vuelve a separar los caminos de la izquierda. Aunque se está negociando todo en Madrid ¿cómo puede afectar esto a los votos en la Comunidad? Por ejemplo en Soria o en Zamora donde Podemos este año sí presenta su candidatura frente a la de Izquierda Unida?”, dice el presentador. Fernández intenta solventar esa mención a Sumar hablando de la satisfacción que le produce que en casi todos los territorios vayan en coalición con Izquierda Unida, Alianza Verde y otras formaciones, algo que les hará gobernar en muchos ayuntamientos “irrumpir con fuerza” y hacer “políticas transformadoras y progresistas”.

Sin embargo, el periodista insiste en que Fernández hablase de Sumar: “¿Y es optimista de cara a ese posible acuerdo con Sumar en un futuro? ¿considera que la situación seguirá así, tal y como está ahora?”, repregunta. A partir de ese momento es cuando Fernández, claramente incómodo le dice que no entiende la pregunta y le recuerda que la entrevista es en el marco de unas elecciones municipales a las que “no se presenta Sumar” y añade que considera “improcedente” que se articule en torno a Sumar. “A mí la verdad es que me gustaría destinar este pequeño espacio que tengo a desgranar las propuesta que desde Podemos e Izquierda Unida, Alianza Verde y otras formaciones políticas tenemos para las elecciones municipales”, responde antes de añadir que Sumar “es un espacio que no se presenta a las elecciones municipales”. “Me parece un desconocimiento enorme por su parte de esta circunstancia, sinceramente”, reprocha al presentador.

El periodista le dice que sobre el programa electoral de Podemos “versaba la primera pregunta” pero que entiende que “al votante de Podemos le preocupa la situación por la que atraviesa actualmente su partido y sobre todo el futuro de esta formación y esa negociación importante que se está produciendo en Madrid y ese intercambio de pareceres entre Sumar y Podemos que repercutirá sin duda en el futuro de la izquierda de nuestro país”. Y justifica la pregunta por entender que “es un tema que preocupa al electorado de Podemos”. Fernández, que ya no oculta su enfado, comenta que lo que preocupa al electorado es lo que va a ocurrir en las elecciones municipales “y le preocupa lo que va a suceder en su tierra, no lo que va a suceder en Madrid”. “Insisto, me parece improcedente, me parece impertinente y me parece bastante lamentable que los tres minutos que tengo, que es muy poco tiempo, usted los dedique a hablar de Sumar. A mí me gustaría que nos centrásemos en hablar de lo que pasa en Castilla y León, no de lo que acaece en Madrid. Y me gustaría poder explicar nuestras políticas para remunicipalizar los servicios en esta Comunidad, para hacer viviendas accesibles en Castilla y León, para acabar con las privatizaciones de los gobiernos del Partido Popular y en algunos casos del Partido Socialista, para que la gente sepa las propuestas de Podemos para construir ciudades más sostenibles, más verdes, más inclusivas, más igualitarias, para proteger a los barrios, para que haya una vivienda accesible, en lugar de estar hablando de lo que usted me está planteando. Sinceramente, me parece lamentable cómo está enfocando usted la entrevista”, concluye.

El presentador dice que ha tenido tiempo de explicarlo que “así lo ha hecho” en los últimos instantes, mientras Fernández le interrumpe para negarlo. “No he tenido ningún tiempo de explicarlo porque usted únicamente me ha hecho tres preguntas y las tres preguntas versan sobre la relación de Podemos y Sumar, me parece verdaderamente surrealista yo quiero hablar de Castilla y León...”, dice antes de que el periodista le corte y le diga que “eso no es así” porque “la primera pregunta estaba claro que versaba sobre el programa de Podemos”, mientras Fernández asiente lacónicamente con un “sí, sí”.