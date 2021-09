Mañueco asegura que no habrá elecciones mientras haya "estabilidad política y parlamentaria" e Igea "pone la mano en el fuego" por él

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado que su compromiso es el de "agotar el mandato" siempre que haya "estabilidad política y parlamentaria", según ha dicho en Navarredondilla (Ávila), donde ha presentado el plan para reparar las consecuencias del gran el incendio que afectó a la provincia.

Preguntado por las manifestaciones del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, cuando dijo que Fernández Mañueco se había comprometido a no abordar un adelanto electoral, el presidente ha reiterado que su "compromiso" es "agotar el mandato siempre que haya estabilidad política y parlamentaria".

"Por lo tanto, no hay nada más que hablar sobre este asunto", ha concluido Fernández Mañueco, quien ha indicado que su sintonía con Igea "sigue igual que el primer día".

Igea: "no está en nuestra mente convocar elecciones"

Por su parte, Francisco Igea, ha manifestado que pone "la mano en el fuego" por las palabras de Alfonso Fernández Mañueco, de no convocar elecciones. "Yo pongo la mano en el fuego por lo que ha dicho el presidente, naturalmente que no está en su mente convocar elecciones, y por eso, pongo la mano en el fuego. Yo ejerzo de portavoz del Gobierno, de su presidente y de los consejeros, y lo que ocurrió ayer es: no está en nuestra mente convocar elecciones, puedo decirlo 70 veces", ha apostillado en un encuentro con los medios de comunicación en Salamanca, antes de asistir a la toma de investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca del vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

En cuanto a las declaraciones otros integrantes del PP, que han dejado abierta esa posibilidad, ha contestado que "quien convoca elecciones es el presidente". "Si alguien quiere encontrarme en una maniobra de desestabilización, en una maniobra de cualquier tipo para provocar un adelanto electoral, puede esperar sentado", ha añadido.

Sobre este mismo asunto, el vicepresidente y portavoz ha insistido en la "buena relación" entre los integrantes en el Ejecutivo del PP y los de Ciudadanos, ante lo que ha señalado que "hay gente" que no lo entiende pero ha insistido en que esta alianza para la gobernabilidad es un "ejemplo a la ciudadanía" de "cómo puede funcionar un gobierno de coalición, cohesionado, serio".

Igea ha remarcado que ambas partes han tenido "una discrepancia por primera vez en dos años", a la que se ha referido como "un malentendido". "Lo que hacemos es solucionarlo donde se soluciona, en el Consejo, hablando y dialogando con franqueza", ha aseverado.