Mañueco intenta tender puentes en el Diálogo Social pero se niega a destituir al consejero de Empleo como piden los sindicatos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha intentado tender puentes con sindicatos y patronal en una reunión con el Diálogo Social que se ha producido con un año de retraso y con una decena de denuncias por medio por incumplir acuerdos firmados. En la reunión, que se ha producido en la sede de la Presidencia, han estado presentes además del presidente de la Junta, el vicepresidente, Juan García-Gallardo, que se refiere a los sindicatos como “comegambas”, o el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, que ha llegado a tuitear que el gobierno de Castilla y León combate “las mariscadas de UGT y CCOO, los chantajes y los impuestos revolucionarios”.

Unas de las exigencias de los sindicatos es la destitución de Veganzones (Vox), porque es quien bloquea los acuerdos del Diálogo Social en las consejerías en manos de la extrema derecha. Mañueco ha respondido que no va a “romper” el gobierno, porque “funciona”. Sin embargo, sí que ha quitado poder a Veganzones, ya que tradicionalmente el secretario del Diálogo Social siempre ha sido un alto cargo de la Consejería de Empleo y desde ahora es un puesto que asume el consejero de la Presidencia, Luis Miguel Gago. La reunión, según fuentes sindicales, ha sido tensa y Veganzones y García-Gallardo han intervenido brevemente para apuntar que son ellos quienes se sienten atacados por los sindicatos. Al consejero de Empleo no le va a quedar más remedio que convocar reuniones para poner en marcha las subvenciones con partidas que da el Gobierno de España para políticas relacionadas con el empleo, como la prevención de riesgos laborales, de otro modo es dinero que habría que devolver.

Mientras que la CEOE ha instado a “mirar hacia delante y dejar atrás el pasado”, los dos sindicatos han ofrecido retirar las 10 demandas que tienen en los tribunales (el juicio por una orden que afecta al SERLA se ha señalado para el 20 de septiembre) si se inician las negociaciones que paralizó Venganzones, la Junta no se ha comprometido a nada más que a “estudiarlo”. En cualquier caso, a Mañueco se le ha advertido que durante la gala de los Goya que se celebrará en Valladolid llevarán a cabo una movilización de “ámbito internacional”, algo que el presidente ha considerado una “amenaza”.

Tras dos horas de reunión, el secretario de CCOO, Vicente Andrés, ha comparecido ante los medios para reconocer que sí hay avances en consejerías del PP, donde se convocarán nuevas mesas de negociación después del 31 de diciembre cuando expiren las actuales, pero no en las consejerías en manos de Vox. Andrés no ha sido optimista, al entender que el Diálogo social no puede ir bien con personas que no lo defienden, en referencia al consejero de Empleo. Por ello ha pedido a Mañueco que restituya el reconocimiento a los sindicatos. El secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, ha criticado que el presidente del la Junta haya incumplido la obligación de convocar dos reuniones del Consejo del Diálogo Social al año. Al igual que Andrés, ha recalcado que sólo se retirarán las demandas judiciales si se dejan de incumplir acuerdos,

“Por muy doloroso que sea el mirar al pasado, tenemos que ser capaces de seguir acordando programas e iniciativas que tanto han beneficiado a los ciudadanos de Castilla y León”, ha dicho el presidente de la CEOE en Castilla y León, Santiago Aparicio, que ha reconocido que se ha recibido un trato “casi vejatorio”.

Por su parte, la Junta de Castilla y León, ha publicado una nota de prensa triunfalista en la que omite tanto las diez demandas judiciales que han interpuesto los sindicatos por incumplir el Diálogo Social como los insultos que han recibido por parte del consejero de Empleo. Así afirma que ha propuesto “impulsar y, en su caso, reorientar mesas en política de vivienda; formación profesional y prevención de riesgos; competitividad e innovación empresarial; responsabilidad social en la contratación pública; transición justa; protección contra incendios forestales; sostenibilidad ambiental; políticas sociales y de juventud, y políticas de educación”.

Para la Junta la reunión “ha discurrido con voluntad de diálogo y entendimiento por todas las partes”. “Se publicarán en próximas fechas las convocatorias de Agentes de Igualdad y de Juventud, cumpliendo la III Estrategia de Empleo; se ha aprobado el IV Acuerdo Marco para la Competitividad, que ha dado pie a nuevos planes de innovación e internacionalización y, a la vez, se ha consensuado un Plan de Responsabilidad Empresarial, que está listo para aprobarse”, dice la nota.