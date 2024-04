Las Cortes de Castilla y León aprueban el Presupuesto de 2024 sin ninguna enmienda de la oposición

Las Cortes de Castilla y León han aprobado las áreas de Medio Ambiente, Sanidad, Movilidad, Educación e Industria de los Presupuestos de PP y Vox para la comunidad para el año 2024. Las cuentas autonómicas, que deberían haber estado listas en diciembre como es costumbre, han salido adelante este martes gracias a los votos de los Grupos Popular y Vox y con la oposición en bloque en contra. Para este ejercicio, ambos partidos que forman el Gobierno autonómico no han aceptado ninguna enmienda del resto de formaciones. De momento no se ha aprobado ninguna de las enmiendas planteadas por la oposición.

Para el PP, como ha defendido en sus intervenciones, en cada materia son “los mejores presupuestos” y los “más elevados de la historia”, un tópico que en cada presentación de presupuestos se puede escuchar al partido que los defiende, a la par que han criticado a los partidos de la oposición, en especial a los provinciales, por caer en el “victimismo” para ver “cuál es la provincia peor”.

El otro partido que sustenta el Gobierno autonómico, Vox, ha ironizado con que es el “día de la marmota” al “trocear” la enmienda a la totalidad rechazada en enmiendas parciales.

La oposición critica la privatización de la Sanidad

Sanidad ha sido uno de los bloques en que Partido Popular y oposición más han chocado. El PP ha defendido que se sienten “orgullosos” de su modelo y ha acachado al gobierno central y a un “problema de país” problemas como la escasez de especialistas o la falta MIR, como ha asegurado la procuradora 'popular' Paloma Vallejo. El reproche del resto de partidos pasa porque la Junta carece de incentivos a la carrera y malas condiciones como contratos por semanas. Para estos presupuestos, Sanidad contará con el presupuesto más elevado con más de 4.870 millones, siendo aprobado este apartado sin admitir mociones, algo que se ha repetido para el resto de Consejerías.

Las propuestas de enmiendas del PSOE, UPL-Soria ¡YA! y el Grupo Mixto han pasado por fortalecer el sistema público de salud y evitar la “senda de las privatizaciones”. El procurador socialista Jesús Puente ha puesto en duda la transparencia en las listas de espera y la falta de un plan para cubrir las plazas MIR vacantes, mientras que representante del PP, José María Sánchez, ha destacado el aumento en la cartera de servicios y acusó al Gobierno de infrafinanciación y falta de reconocimiento del envejecimiento poblacional.

En este cruce de reproches, desde el PSOE han reclamado una mayor financiación y medidas concretas, por su parte, el PP ha calificado las críticas como “catastrofistas” y ha defendido estas cuentas como los “mejores presupuestos de la Sanidad de siempre”.

Podemos ha puesto el foco en las condiciones “deplorables” que la Junta somete a los profesiones que acaban por irse de Castilla y León a la par que mantienen que “todo va bien”, como ha asegurado Pablo Fernández, que por la tarde se ha ausentado del pleno por enfermedad. El procurador Francisco Igea se ha disculpado en su lugar y ha asegurado que esta mañana alguien se ha referido a Fernández como “vago”, a quien ha pedido comparar sus actividades en el registro con las de Pablo Fernández.

Igea también ha señalado el aumento de listas de esperar en las especialidades médicas al igual que el incremento de quejas de pacientes. Todo ello, como ha afirmado, mientras los Mir no eligen Medicina de Familia y se cubren vacantes con extracomunitarios. “Les parece que todo va bien y no hay que cambiar estas políticas”, ha lamentado.

El PSOE lamenta que las cuentas de Medio Ambiente no mencione al “cambio climático”

En materia de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el procurador socialista José Luis Vázquez ha criticado la omisión de la Junta al cambio climático y a la Agenda 2030. En este materia, los votos de PP y Vox han hecho que se apruebe un presupuesto de 511,40 millones de euros, un 6,7% más que en 2023.

En total, el PSOE ha presentado un total de 80 enmiendas a Medio Ambiente por valor de unos 17,5 millones de euros. Para Vázquez en Medio Ambiente se constata a un PP “absolutamente entregado a la ultraderecha sin ningún complejo”. El socialista ha señalado que estos presupuestos reflejan “una auténtica anormalidad” que “desenganchará definitivamente a Castilla y León del resto de España y de Europa”.

Las críticas de la oposición se han centrado en la gestión de incendios forestales con alusiones constantes a los incendios de la Sierra de la Culebra de 2022 y a la falta de previsión e inversión de la Consejería que lidera Juan Carlos Suárez-Quiñones. La oposición también ha tratado de defender enmiendas para paliar los efectos de los ataques del lobo al ganado o la protección de los acuíferos.

Igea también ha criticado la “inexistente” ordenación del territorio y ha cuestionado los motivos de que la Junta mantenga al consejero al que ha señalado que está protegido por que el PP necesita “de lo que tiene el consejero”. “El consejero no saldrá nunca del Gobierno, lo sabe el consejero, lo sé yo y todos los que estaban en la Junta y siguen estando, porque hay una sola especie a proteger, tiene contactos que los demás no tienen”, ha apuntado.

Entre otras enmiendas presentadas Soria Ya ha reclamado que se gestione la bolsa de vivienda que existe en el mundo rural, ya que muchos domicilios “están en condiciones precarias”, por lo que ha reclamado promover su rehabilitación y conservación para mejorar la imagen de los pueblos.

La Consejería de Empleo, “el ariete” del PP y la “extrema derecha” según el PSOE

En el área de Industria, Comercio y Empleo para este 2024 ascienden a 445,21 millones. La socialista, Alicia Palomo, ha afeado a la Junta que use el área que lidera Mariano Veganzones de Vox como el “ariete” del PP y la “extrema derecha”. La procuradora ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de utilizar esta Consejería como “instrumento ideológico de la extrema derecha”.

Palomo ha lamentado que en los presupuestos la Junta “haya olvidado” al Diálogo Social. Entre las enmiendas presentadas están recuperar los programas de visitadores en materia de prevención de riesgos laborales o la “recuperación” del Serla.

Tanto el Grupo UPL-Soria Ya como el Mixto presentaron enmiendas para favorecer el comercio de proximidad. Alicia Gallego de UPL criticó la falta de medidas para apoyar el comercio rural y la inacción de la Junta. Por su parte, Juan Antonio Palomar de Soria Ya centró sus enmiendas en promover el comercio local en áreas rurales de Soria. Pablo Fernández, ha defendido enmiendas para la reindustrialización y el apoyo a pymes y autónomos, además de expresar su apoyo a los migrantes frente al “deprecio” de Vox hacia ellos.

Las respuestas de Fernández e Igea viene propiciadas por la intervención del representante de Vox Miguel Suárez-Arca quien ha manifestado el rechazo a enmiendas de Soria ¡Ya! para apoyar al colectivo migrante para su integración en el mercado laboral. El procurador ha afirmado que las ayudas se deben de dar “a quien lo necesita, independientemente del color de la piel o procedencia”. “No es ni racismo ni xenofobia, pero los datos confirman que la inmigración no paliará el problema de la despoblación y este planteamiento de partidos regionalistas no tiene ningún sentido”, ha agregado.

Francisco Igea ha defendido medidas para proteger a los migrantes explotados en condiciones miserables. Para el procurador el Instituto Nacional de Estadística (INE) “señala que los inmigrantes contribuyen a aumentar la población regional”. “Gobiernan y no saben esto, que es algo básico ¿En qué planeta viven los de Vox? Al menos cíñanse a los datos y no insulten a la inteligencia, al parlamentarismo y a Castilla y León”, ha reprochado.

En Educación, el PSOE ha llamado la atención de que se “incrementa de forma sustancial” los fondos desde 2009 a la educación privada y concertada en detrimento de lo público. Asimismo, la oposición ha lamentado el estado de algunas colegios y la marcha de educadores por las condiciones laborales.

En materia de Movilidad, la oposición ha lamentado la falta de fondos propios y la dependencia de las partidas procedentes del Gobierno y Europea. Además han criticado la falta de inversión y mantenimiento, una cuestión que no es “prioridad” para la Junta.

En el debate de Familia y Servicios Sociales —que aún no se ha votado—, Francisco Igea ha aludido al modelo de cuidados. “Hay muchos ancianos y dependientes que preferirían estar en casa. Porque hay gente que lo necesita y yo creo que estamos aquí para servirles, no para odiarnos', ha afirmado emocionado en el parlamento, en el que ha insistido en que él seguirá haciendo su trabajo aunque desde el Partido Popular no le contesten.