Conflicto en las oposiciones de Policía Local de La Rioja: el test de personalidad deja fuera a dos tercios de los aspirantes

El pasado mes de diciembre, el BOE publicó la convocatoria de las pruebas selectivas para proveer de plazas de Cuerpo de Policía Local en la categoría de policía a los distintos municipios. Así, en dicha convocatoria se ofertaban 44 plazas de las cuales 9 son de movilidad y 35 libres para los ayuntamientos de Logroño (14), Calahorra (9), Alfaro (2), Arnedo (3), Lardero (1), Nájera (2) y Santo Domingo de la Calzada (2) mediante el sistema de oposición en turno libre. El proceso selectivo consta de tres fases; oposición, curso selectivo y periodo de prácticas en el municipio y en estos momentos las personas opositoras están en la fase oposición que consta de cuatro ejercicios: pruebas físicas, psicotécnicas, prueba teórica y médica. Y ha sido en el test de personalidad donde ha surgido el conflicto.

Y es que el número de aspirantes que no ha superado el test de personalidad es “inusualmente alto”. Más de cien opositores han suspendido esta prueba, de 172, sólo han aprobado 69. “Un número excesivo de excluidos” que ha sorprendido, pero sobre todo molestado. Rioja2 ha conversado con varios opositores suspendidos, curiosamente todos ellos Policías Locales en otras comunidades autónomas y han desvelado a Rioja2 que ya se están organizando para determinar las medidas a adoptar entre las que no descartan solicitar la impugnación de la prueba y acudir al contencioso administrativo porque “lo que ha ocurrido es, al menos muy inusual, nunca un test de personalidad había excluido a tanta gente”.

La realización de esta prueba, relata este agente y opositor, “debería servir para buscar, encontrar y descartar a aspirantes con algún problema psicológico o con algún rasgo de personalidad demasiado acentuado que le impida realizar la labor policial y evitar así la entrada de personas que no son aptas para realizar la labor policial”. Sin embargo, sospecha, que “en esta ocasión, el test de personalidad se ha utilizado para realizar una criba porque dos tercios de los opositores han suspendido esta prueba, la única que no depende de ti”. Por esta razón ya se están organizando y estudiando qué hacer. “Estamos barajando varias opciones y una de ellas es impugnar la prueba”. Pero antes, explica, “cada uno vamos a poner, a título individual, una reclamación administrativa. A través de esta reclamación vamos a poder ver una copia de nuestro examen y un informe de por qué no somos aptos. Una vez que pase esta fase, si entendemos que no se han aplicado correctamente los baremos, no descartamos acudir al contencioso administrativo porque no nos parece normal la cantidad exagerada de suspensos que ha habido en esta prueba. Se ha aplicado este test como un flitro definitivo cuando debería ser un complemento”.

De hecho lamenta que muchos aspirantes con notas muy altas se han quedado fuera del proceso de oposición. “En mi caso saqué un 9,3 en las pruebas psicotécnicas y un 9,25 en las pruebas físicas, pero ya no puedo presentarme al examen teórico”. Algo pasa, dice este agente y opositor, “cuando tanta gente ha caído en esta prueba y muchos de ellos ya somos policías locales y estamos trabajando como tal. De hecho, en los últimos seis años he superado dos pruebas de personalidad; una en las oposiciones en La Rioja de 2017 y en otra comunidad autónoma. He aprobado dos oposiciones y, de repente, no soy apto siendo policía y trabajando como policía local. Es algo que no tiene sentido y no se entiende porque entre los excluidos también hay policías locales de La Rioja a los que también se les ha declarado no aptos”.

Así están las cosas el proceso selectivo para cubrir las 35 plazas de Policía Local en La Rioja. El lunes finaliza el plazo para presentar las reclamaciones individuales y, a partir de ahí, barajarán otras opciones. Para el resto, continúa el proceso de oposición con el examen teórico y el reconocimiento médico.