El PSOE recupera la Proposición de Ley de derechos al final de la vida “que el PP dejó caer por el bullying político” a Igea

El Grupo Socialista ha registrado este miércoles una proposición de ley de derechos y garantías al final de la vida que recoge mayoritariamente el texto que impulsó en el anterior mandato el Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos y que ha defendido esta legislatura el exsocio de Gobierno y ahora procurador por Valladolid Francisco Igea, que no consiguió sacar adelante la toma en consideración de la norma “por una rabieta” y por una “actitud radical e infantil” del PP al que el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, ha acusado de practicar “bullying político”.

“Esa iniciativa la firmaba Igea, esa excusa ya no vale”, ha sentenciado Luis Tudanca que ha decidido recuperar la misma iniciativa que también registró en 2020 como proyecto de ley el Gobierno de PP y Ciudadanos desde el convencimiento de que es una “ley absolutamente necesaria y útil” sobre “un tema de humanidad”, los derechos y garantías de los enfermos al final de la vida y la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios, que “merece” que el acuerdo mayoritario de la Cámara.

“No es un tema partidista ni político”, ha aclarado Luis Tudanca que ha acusado al Grupo Parlamentario Popular de haber dejado caer esta iniciativa en el actual periodo de sesiones fruto de un “cabreo” por un tuit de Igea en el que insinuó que el consejero de Sanidad, el 'popular Alejandro Vázquez, estaba gordo —Tudanca ha recordado al respecto que él mismo criticó en su día ese mensaje de Igea—.

Tudanca ha lamentado que al Grupo Popular le haya podido “el odio a su salvador político que le dio el gobierno tras perder las elecciones” —el PSOE ganó las autonómicas de 2019— antes que “la ética y la humanidad” hacia los enfermos por lo que ha decidido recuperar la proposición de ley de Igea a la que ha sumado las enmiendas del PSOE en las fases de Comisión y de Ponencia de la iniciativa que finalmente no fue tomada en consideración, si bien ha aclarado que las diferencias son “pequeñas, matices inapreciables”.

“Podría estar aprobada antes de final del año si el PP no pusiera trabas”, ha asegurado Tudanca que ha apelado “a la lógica, al sentido común, a la ética y a la humanidad” del Grupo Parlamentario Popular para que esta vez vote a favor, como hizo en su día cuando el texto fue impulsado por el Gobierno de Mañueco e Igea. “El señor Igea, ya no está —en la firma de la iniciativa—. Su voto es irrelevante, no hace falta ni que viniera si el PP mantiene su posición —inicial—”, ha añadido.

Preguntado por el argumento del PP de que las medidas ya están en marcha, Tudanca ha considerado que si realmente fuese así el Gobierno de PP y Ciudadanos no habría impulsado esta norma en el anterior mandato ni el Grupo Popular hubiese votado a favor, como sí lo hizo, a diferencia de Vox, que se separó en la toma de consideración hace dos años “y no pasó nada”, ha apostillado, ante una hipotética división de los actuales socios de gobierno en este tema.

Tudanca ha hecho especial hincapié en la “necesidad” de esta norma que ya tienen diez comunidades como Andalucía, Aragón, Navarra, Baleares, Madrid o Comunidad Valenciana, “con partidos políticos de todos los colores”. “¿Por qué aquí no?”, se ha preguntado el socialista para quien lo ocurrido con esta ley en Castilla y León “no tiene precedentes” y es fruto de un “filibusterismo parlamentario inédito”.

Finalmente, el dirigente socialista ha aclarado que los derechos y garantías al final de la vida no tienen “nada que ver” con la eutanasia y ha situado los cuidados al final de la vida como “un derecho inalienable” para que los últimos días de las personas enfermas “sean lo más dignos y adecuados” posibles y para que los profesionales tengan garantía y seguridad jurídica para prestar esos cuidados a los enfermos.

“No podemos quedarnos a medio camino en la defensa de los derechos de los pacientes”, ha concluido Tudanca que ha lamentado que se hayan perdido tres años y medio “tras la paralización y el boicot del PP” a la iniciativa de Igea.

Luis Tudanca ha insistido en que esta ley “se tiene que aprobar” y ha expresado su deseo de que al Grupo Popular le quede “un poco de conciencia” y “un poco de ética” para dar el visto bueno a “una ley que ellos mismos defendieron hace no tanto” ante la “necesidad insoslayable” de crear el marco legal que necesitan los profesionales y para atender “una demanda social evidente”.

Tudanca ha reivindicado la “responsabilidad política” del PSOE al hacer suya “sin sectarismo ninguno” una iniciativa de otros en este tema y ha mostrado su “afán” por llegar a una unanimidad, excluyendo a la 'extrema derecha' con la que ve “imposible” llegar a acuerdos sobre nuevos derechos.