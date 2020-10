Podemos exige solucionar "ya" la falta de 9 médicos en Soria

El secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, ha exigido a la Junta que solucione mañana mismo la falta de nueve médicos que no acudirán a sus puestos por la toma de posesión en otras plazas fuera de la provincia y ha calificado de "desvergüenza" que el presidente del Ejecutivo, Alfonso Fernández Mañueco, frente a este problema ofrezca "diálogo".

Fernández se ha expresado así en una rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de las Cortes y ha explicado que pensaba acudir a Soria para hacerlo, pero tenía una cita "ineludible" en Valladolid y no ha podido hacerlo dado que las comunicaciones y las carreteras son "indecentes, infames y decimonónicas" en una provincia que es "la gran olvidada" y "sistemáticamente machacada y ninguneada" por la Junta.

Dicho esto, ha calificado de "indecente, miserable, penoso y abonimable" el desmantelamiento que la Junta, PP y Cs están provocando en la sanidad pública de la provincia de Soria y cree que lo que está ocurriendo estos días, en los que faltarán nueve médicos por tener que tomar posesión de sus plazas fuera es el "ejemplo paradigmático" de cómo están "erosionando, deteriorando y menoscabando" la sanidad pública "hasta límites insospechados"

"El hecho de que se quede sin nueve médicos de Atención Primaria es intolerable", ha señalado Fernández, quien ha exigido a la Junta que ponga una solución ya y que la provincia no se quede sin estos nueve médicos, que finalizan su comisión de servicio en la capital soriana (dos) y en las localidades de Almazán, Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, Covaleda, Matamala de Almazán, Quintana Redonda y San Leonardo de Yagüe.

El procurador de Podemos ha afirmado que "no puedes ser", es "inconcebible" que ocurra esto y ha expresado la preocupación por que este viernes no haya médico en siete localidades y ha preguntado quién va a atender a quien se ponga enfermo y cómo es posible "dejar desatendidas" a varias localidades sin médico "en plena pandemia" y en la actual coyuntura.

"Es una vergüenza, miserable, una infamia", ha aseverado Fernández, quien ha criticado que el PP, que "vende" la lucha contra la despoblación y al que se le "llena la boca de hablar del Plan Soria" lo que haga continuamente es convertir a Soria "en epicentro y zona cero de la despoblación".

Además, considera que desmantelando la sanidad pública lo que hacen es "vaciar" la provincia y ha exigido soluciones, tras lo que ha criticado la "desvergüenza" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al decir que está "abierto al diálogo", al ofrecer a alcaldes de Soria reunirse en los próximos días al no haberlo podido hacer este miércoles en Valladolid, hasta donde se desplazaron para presentar firmas y pedir la continuidad de los facultativos.

Ciudadanos de cuarta categoría

Fernández ha apuntado a Mañueco que "a los paisanos de Soria no les cura el diálogo si enferman" y tampoco "las palabras" ni les "sanan las buenas intenciones", sino los facultativos y a partir de mañana no habrá en siete localidades y faltarán dos en Soria.

"Están convirtiendo a los sorianos en ciudadanos de cuarta categoría, ya está bien, no hay derecho, que sean menos habitantes no quiere decir que tengan menos derechos, no lo vamos a consentir, exigimos soluciones inmediatas", ha aseverado Fernández, quien ha señalado que "no valen palabras ni excusas".

El secretario general de Podemos cree que este es un ejemplo de la "calamitosa falta de previsión" de PP y Cs porque se sabía que estos nueve facultativos iban a dejar sus puestos, no han hecho "absolutamente nada" y todavía tienen que "aguantar" y escuchar que Mañueco se abre al diálogo.

"El señor Mañueco hablando del apoyo a la provincia soriana y del apoyo a la sanidad pública es más falso que el máster de Pablo Casado", ha añadido Pablo Fernández, quien ha incidido en los "hombres y mujeres, niños y niñas" que se quedan sin médico y atención sanitaria "en plena pandemia" en consultorios rurales "que no van a tener a nadie para atender a la ciudadanía".

"Es tercermundista, esto no puede pasar en el siglo XXI, es indecente, no queremos ni más palabras ni más promesas, ni más ofertas huecas de diálogo", ha insistido, tras lo que ha vuelto a reclamar soluciones.

A su juicio es "indecente, miserable, perverso, nauseabundo, dan ganas de vomitar" que PP y Cs estén "convirtiendo a los sorianos en ciudadanos de cuarta categoría" con el desmantelamiento de la sanidad pública en Soria.

Además, ha advertido de que la "inacción, dejadez, desidia, indolencia" de PP y Cs para con la provincia de Soria "cuesta vidas y pone en riesgo vidas" y la salud de mucha gente, que "es gravísimo".

Finalmente, ha pedido que "el fascismo que se está viendo estos dos días, que la infame moción de censura de la ultraderecha fascista, que el ruido de la ultraderecha no tape estas cosas que son las cotidianas, las verdaderamente importantes".