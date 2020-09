La Audiencia de Palma anula el tercer grado de Iñaki Urdangarin

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha anulado este miércoles la progresión al tercer grado penitenciario de Iñaki Urdangarin, así como la posibilidad de que pueda salir un fin de semana al mes de prisión.

Así se recoge en dos resoluciones que la Audiencia de Palma ha dictado este miércoles después de que la Fiscalía recurriera hace 10 días la decisión judicial de que Urdangarin obtuviera el tercer grado.

La defensa esperaba obtener el tercer grado, como ya tienen el expresidente balear Jaume Matas y su exsocio Diego Torres.

El abogado de Urdangarin, Mario Pascual, lamentó ayer que "otras personas en igualdad de circunstancias y de trato lo tienen desde hace meses. Es difícil de entender e incluso de aceptar [esta diferencia]". El abogado aludía a los condenados por el caso Torres y Matas.

"No pretendo en absoluto que ellos no lo tengan; al contrario: nos queremos igualar a ellos", ha asegurado sobre estos también condenados, que están en una situación penitenciaria distinta a la de Urdangarin porque la Fiscalía no recurrió su tercer grado ante la Audiencia de Palma.

El tercer grado permitiría a Urdangarin pasar los fines de semana fuera de la cárcel, y entre semana ir a la prisión solo a dormir.