Tudanca ironiza con que la gestión de Ayuso no sea "ejemplo" para los confinamientos en Castilla y León

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha confiado en que la gestión de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no sea "ejemplo" para adoptar decisiones sobre confinamientos perimetrales en Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Tudanca se ha referido de este modo a la reunión prevista para esta tarde entre las tres comunidades para adoptar medidas comunes relativas a confinamientos perimetrales y ha defendido que las acciones se asienten en las recomendaciones de los expertos.

No obstante, el líder socialista ha considerado que Castilla y León "llega tarde" y pese a ser una de las regiones más afectadas por la pandemia es la "última" en "tomar medidas". "Espero que la decisión no la tome Ayuso, la gestión de Ayuso es la peor de toda España y esperamos que no sea el ejemplo que pretendemos para esta Comunidad", ha manifestado el líder socialista en Bobadilla del Campo (Valladolid), localidad en la que ha visitado el centro de salud en compañía de su alcalde, Francisco Pastor.

En este contexto, el líder socialista ha reconocido la labor de los pequeños ayuntamientos que "con un pequeño presupuesto" son capaces de hacer "lo que un Gobierno no es capaz" como es "garantizar la atención sanitaria".

De este modo, Tudanca ha reclamado a la Junta que no se limite únicamente a restringir y que trabaje también en poner medios a disposición de la sanidad pública. "Debería ser Sacyl el que garantizara atención presencial, no lo hace y debilita la capacidad de Castilla y León de afrontar esta segunda ola, no es casual que seamos de las comunidades más afectadas", ha manifestado Tudanca.

De este modo, el líder socialista en la Comunidad ha reiterado su petición de que se recupere la atención presencial sanitaria y que se contrate a más profesionales con "contratos dignos". "Si llegamos otra vez tarde los profesionales se marcharán porque no somos capaces de retenerlos".

"Hay que luchar por la sanidad rural para protegernos de la pandemia y para que sirva también para fijar población, que es lo que necesitamos más allá de esfuerzos de alcaldes", ha concluido.