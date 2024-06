Clase de periodismo para adolescentes de Radden Keefe en Barcelona: “Los ricos tienen poder para alterar la verdad”

Acostumbrado a tener cara a cara a poderosos y malhechores, Patrick Radden Keefe tenía este martes en Barcelona ante él una audiencia no menos complicada. Más de 300 estudiantes de secundaria a los que impartir una clase magistral sobre periodismo. Muchos de los asistentes confesaron que no leen periódicos ni consultan noticias por ningún medio, algo que no sorprendió al referente contemporáneo del periodismo de investigación y autor de éxitos como No digas nada o El imperio del dolor (Reservoir Books en castellano, Periscopi en catalán).

Radden Keefe no ha edulcorado la profesión, ha explicado sus conflictos y las razones por las que ha seguido en el mismo oficio a pesar de todo. “Como periodistas debemos hacer las preguntas difíciles a diario”, ha concluido Radden Keefe, que ha hecho una defensa encendida del periodismo como forma de combatir la actual era de la desinformación: “Los ricos y poderosos tienen poder para alterar la verdad. Es una amenaza real”.

El autor estadounidense es el primer invitado del programa de residencia que ha iniciado este año el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) en honor a su trigésimo aniversario. Este proyecto, financiado por la Fundación privada Mir-Puig y con la colaboración de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), acogerá durante los próximos tres años a nueve pensadores, creadores y periodistas. Los invitados podrán vivir en Barcelona durante su estancia de dos a tres meses y durante ese periodo colaborarán con la entidad para comisariar exposiciones y realizar debates y charlas.

En la primera semana de su residencia, que durará los meses de junio y julio, Radden Keefe ha empezado por los más jóvenes concediendo una charla a más de 350 alumnos de secundaria y bachillerato. Los estudiantes no han sido tímidos a la hora de preguntarle por las situaciones más peliagudas y las amenazas que recibió durante su investigación de la familia Sackler y su imperio de opiáceos. A pesar de los riesgos y los problemas, el autor ha reafirmado su lucha por la veracidad y que nunca ha temido acciones judiciales. “Soy un periodista de investigación, creo en la verdad”, ha zanjado.

“Escribo para una revista [The New Yorker] así que soy consciente que nadie está obligado a leerme y estoy compitiendo por la atención del lector en cada párrafo y cada página”, ha explicado Radden Keefe desde el corazón del barrio del Raval. Consciente de los privilegios de su posición –puede dedicar meses a cada investigación–, no ha tenido reparos en confesar que su gran rival es el teléfono móvil que la mayoría de adolescentes llevaba en el bolsillo.

Radden Keefe ha conquistado a los adolescentes con historias personales, como la vez que su hijo de cuatro años hizo una videollamada accidental al comandante de un cartel de drogas en medio de una clase de karate infantil, pero también con reflexiones sobre la importancia de tener periodistas y fuentes de información fiables y el peso de la profesión en una democracia.

Este periodista y escritor nacido en Boston ha recibido premios destacados como el premio nacional de revista en Estados Unidos en 2014 por su reportaje sobre el tiroteo en masa de Amy Bishop. Sus libros de no-ficción han conseguido alcanzar los puestos de los más vendidos en diversas ocasiones.

Por No digas nada, que narra el conflicto en Irlanda del Norte, recibió la condecoración del círculo de críticos estadounidense en la categoría de no-ficción así como el premio Orwell por escritura política. Su trabajo periodístico alcanzó un nuevo hito en 2020 cuando creó el podcast Wind of Change sobre el caso de la banda The Scorpions, un grupo de rock alemán y su relación con el espionaje americano durante la guerra fría.

Tres meses en Barcelona

Radden Keefe tiene una agenda cargada en Barcelona. Tras su charla con adolescentes, protagonizará el ciclo de conferencias ‘Verdades Frágiles’ los días 5, 12 y 19 de junio, que el CCCB celebra en honor al día Orwell. La entidad lleva conmemorando estas fechas desde 2013 para recordar el homenaje que el autor hizo a Catalunya tras vivir en primera persona la Guerra Civil. En esta charla el autor hablará sobre la dificultad de la investigación cuando involucra a los ricos y poderosos y compartirá un debate en la segunda jornada con el escritor Tom Burgos.

El autor ha confesado este martes que su estancia en la ciudad, pese a que despertaba su curiosidad por la historia, política y cultura de Catalunya, también viene motivada por la buena comida y la calidez de la gente. Más allá de las charlas que dará y los debates en los que participará, también espera conocer gente e historias y que, como le pasó con el proyecto que está escribiendo actualmente sobre un joven de Londres, si aparece un relato interesante, no descarta volver a la capital catalana para investigarlo. “No busco historias, sino que ellas me encuentran”, ha dicho a los estudiantes.

Este nuevo libro, ha explicado, supone profundizar en uno de sus artículos de The New Yorker en el que investiga el caso de un joven londinense que murió precipitándose de un balcón y posteriormente se descubrió que estaba fingiendo ser el hijo de un oligarca ruso.

Pero no es la única novedad que llegará a las estanterías en el futuro próximo. Las editoriales Periscopi y Reservoir Books traducirán a finales de agosto Cabeza de serpiente: Una crónica sobre el poder y el contrabando de personas en Chinatown uno de sus libros publicado originalmente en 2009 en inglés.

La segunda invitada de las residencias del CCCB será la periodista, activista y escritora Eliane Brum, que ha trabajado para medios tan renombrados como The Guardian o The New York Times y también es columnista en El País. Esta autora, actualmente instalada en la Amazonia brasileña, llegará a la ciudad el mes de septiembre, seguida por otras figuras como la escritora Tsitsi Dangarembga o la lingüista, autora y activista Yásnaya Aguilar.