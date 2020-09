Mas desvela que se reunió con Sánchez en la Moncloa antes de la sentencia del procés

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha revelado que se reunió con Pedro Sánchez en la Moncloa cuando éste ya era presidente del gobierno español. Según ha explicado en una entrevista en RAC1, el encuentro se produjo antes de la sentencia del juicio del procés y en la reunión Mas le trasladó su opinión para desbloquear la situación y le intentó hacer entender que había que trabajar para traducir en acuerdos los "consensos generales", que en la sociedad catalana. Y ha citado como ejemplo el llamado derecho a decidir. El expresident ha confirmado que no ha hablado a fondo de esta cuestión con el vicepresidente del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y que nadie del PP lo ha llamado.

En relación a la mesa de diálogo, Mas ha calificado de "operación inteligente" que se ponga a prueba al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con esta cuestión y se ha mostrado partidario de aprovechar si hay una "pequeña brecha" para el diálogo. De todos modos, se ha mostrado poco optimista respecto a los frutos que pueda dar la mesa pactada inicialmente entre el PSOE y ERC y ha recordado que su experiencia acumulada de negociación con el Estado ha sido "frustrante".

"Si con un gobierno de PSOE y UP la mesa de diálogo no llega a nada, la pregunta es con quien más se podrá intentar?", Ha reflexionado. Y preguntado por si se siente más cerca de Oriol Junqueras que de Carles Puigdemont con esta cuestión, Mas lo ha negado. Según el expresidente, Puigdemont no está en contra del diálogo sino que siempre ha defendido esta vía.

Un día después de haber anunciado su intención de seguir en el PDeCAT y de no formar parte de ninguna lista electoral, Mas ha afirmado que los presidentes de la Generalitat recientes se la han jugado por algo. Él, por la consulta del 9-N, y su sucesor, Carles Puigdemont, por el referéndum del 1-O. "Torra no ha sido por ningún caso de estos pero consideró que simbólicamente el tema de la pancarta era importante y se la jugó", añadió.

"Cuando alguien le da importancia a un principio de entrada me merece un respeto. Después puedo pensar si políticamente es más o menos acertado", ha añadido para luego considerar que "políticamente" hubiera preferido que se acabara agotando la legislatura.