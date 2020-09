Artur Mas confirma que no se sumará al partido de Puigdemont: "No acabaré mi trayectoria en un proyecto que puede llevar a la separación"

El expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha confirmado este lunes que no tiene intención de sumarse a Junts, el nuevo partido de Carles Puigdemont que en las últimas semanas ha culminado la escisión del PDeCAT. "Después de 30 años trabajando por proyectos de suma e integración, no puedo acabar mi trayectoria a un proyecto que puede llevar a la separación", ha explicado Mas en una rueda de prensa con la que ha decidido romper su silencio. Además de mostrar su rechazo a cualquier paso que pueda generar grietas internas en el antiguo espacio de Convergència, Mas ha asegurado además que se quedará en el PDeCAT, que considera un proyecto "no caducado".

Las razones que ha esgrimido Mas para no integrarse en Junts es no contribuir a la desunión soberanista porque "si no hay unidad nadie nos tomará en serio, ni en Madrid ni fuera". "O se encuentra la manera de actuar unitariamente, o nadie no nos tomará en serio, una condición sine qua non", ha dicho. Con este argumento, Mas ha rechazado salir del PDeCAT para sumarse a Junts, porque "es difícil hablar de unidad de cara a los demás cuando dentro no podemos garantizarla".

"Yo vengo de Convergència, de la 'casa gran del catalanisme', de Junts pel Sí y de JxCat. Mi trayectoria es esta, 30 años sumando personas e ideas. Y por primera vez si me apunto a Junts tengo la sensación de que podría acabar en una ruptura", ha subrayado el expresident.

Artur Más ha dejado claro sin embargo que no liderará ningún proyecto político en el partido ni confrontará en ningún caso con Junts, que también considera "su espacio político". "Yo no haré ninguna confrontación contra el president Puigdemont. No propuse a Puigdemont a la presidencia para acabarme enfrentando a él. Y tengo suficiente sentido del país e institucional como para no hacer una pelea pública entre Puigdemont y yo. No la habéis visto en cinco años y no la veréis ahora", ha asegurado.

También ha sido claro el expresident sobre su posible vuelta a la primera línea política. Mas ha recordado que está "libre" tras haber cumplido con su inhabilitación, pero que su decisión es "no volver" debido a la situación que se está viviendo. "Yo no tenía ninguna intención de hacerlo, pero dejaba entreabierta la puerta por si en mi espacio político se me pedía rehacer puentes o intentar intermediar", ha explicado. Sin embargo, tal y como están las cosas, el expresident ha asegurado que no tiene intención de tener ningún papel ni dentro del partido ni en un eventual gobierno en el que participe el PDeCAT.

Sin embargo Mas no ha cerrado la puerta a intervenir en la política trabajando "en el campo de las ideas", es decir, expresando su opinión y sus posiciones políticas, por lo que no ha descartado poder dar apoyo público a una candidatura del PDeCAT, si esta acaba presentándose en solitario.

Mas había guardado silencio durante semanas, desde que Carles Puigdemont y varios nombres propios del espacio político anunciaran que rompían el carné, y también durante la remodelación del Govern que dejó fuera a Àngels Chacón, la única consellera del PDeCAT. Unos hechos que ha calificado de "trascendentes" y que le han empujado a acabar haciendo pública su decisión y sus posiciones políticas.

"Yo he sido president y jefe de la oposición, he vivido muchas remodelaciones de Govern y un presidente tiene todo el derecho a hacer los cambios que quiera. Pero una cosa es tener derecho y otra calcular y asumir las consecuencias de tus actos. En este caso, acabar de un hundir las opciones de acuerdo que había entre los dos espacios", ha asegurado Mas, que ha alabado a Chacón como una consellera "eficiente".

A partir de este momento, ha explicado, tiene previsto subrayar su papel institucional como expresident, sin entrar en debates partidistas, pero sí contribuyendo a acercar posiciones dentro de su espació político. "Intentaré hacer de puente entre personas que aún no han encontrado el entendimiento interno", ha explicado. Mas ha reiterado que no tira la toalla respecto a un posible acuerdo entre las dos corrientes y ha considerado que puede encontrarse "la fórmula de encaje" para no acudir a las elecciones separados en dos candidaturas.