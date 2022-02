La Justicia exculpa a dos diputados de Vox de delito de odio contra los inmigrantes

Los diputados de Vox en el Parlament Juan Garriga y Mónica Lora se salvan de ir a juicio por delito de odio contra los inmigrantes. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha archivado la causa contra los dos parlamentarios de extrema derecha acusados de repartir propaganda contra los migrantes y los musulmanes en la campaña de las municipales de 2011 de Reus (Tarragona), cuando militaban en Plataforma per Catalunya (PxC).

El auto del TSJC es el punto y final a una causa que se arrastra desde hace once años. En la fecha de los hechos, Lora y Garriga y los otros once acusados formaban parte del consejo ejecutivo de PxC, un partido catalán xenófobo ya desaparecido y del que se han nutrido las listas de Vox. Como parte de la propaganda electoral de esos comicios, los acusados repartieron en Reus un cheque simulado con un nombre falso, Mohamed A.S., por importe de 4.000 euros, en cuyo reverso se decía –falsamente– que el Parlament había repartido 4.000 millones de euros entre los migrantes.

La propaganda de PxC también afirmaba, pese a ser mentira, que a los inmigrantes "se les paga el piso, subsidios cotizados, recibos de agua y luz, becas escolares, cheques bebé y avales para farmacia o supermercado", que "incumplen horarios, trabajan sin cotizar, exentos de impuestos", y que sus comercios "acaban con el tejido comercial". El partido xenófobo vinculaba –otra falsedad– a los inmigrantes a las "mafias", y llamaba a no empadronarles y a rechazar las mezquitas, entre otros mensajes.

El abogado Hilal Tarkou, de la asociación Watani, presentó una querella que fue admitida, si bien la Fiscalía pidió absolver a todos los acusados al entender que los folletos no eran constitutivos de delito. En cambio Tarkou, en línea con la tesis del juez instructor, consideró que los folletos de PxC iban más allá de los límites de la libertad de expresión y se trataban de una "incitación al odio y a la violencia".

El juicio estaba listo para celebrarse en un juzgado penal de Reus, pero Garriga y Lora obtuvieron el acta en las elecciones de febrero del año pasado, por lo que la magistrada les envió al TSJC, instancia competente para juzgar a los diputados del Parlament. Garriga es primo de Ignacio Garriga, jefe de filas de Vox en el Parlament, y se postula como cabeza de lista para las municipales en Barcelona.

En su auto, los magistrados del TSJC concluyen que el escrito de acusación de la asociación Watani presenta una "ausencia de relato suficientemente descriptivo y típico" del delito presuntamente realizado por Garriga y Lora, lo que conduce a su anulación y, en consecuencia, a que los diputados terminen exculpados.

Ante la ausencia de una "acusación válidamente emitida, que no es subsanable", y la imposibilidad de reabrir la instrucción, los jueces determinan que no existen indicios "suficientes" para sentar en el banquillo a ambos diputados. Respecto a los otros once acusados, entre ellos el exlíder de PxC Josep Anglada, será la jueza de Reus quien decida.

Con este archivo, se despejan en buena medida las causas penales que afectan a dirigentes catalanes de Vox, aunque uno de sus asesores en la sombra, el neonazi Jordi de la Fuentes, está pendiente de juicio por el intento de asalto a un centro de menores migrantes.