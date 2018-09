El PDeCAT pacta con el PSOE establecer un diálogo sobre Catalunya "dentro de la ley"

PSOE y PDeCAT han pactado este miércoles en el Congreso una moción en la que instan al Gobierno de Pedro Sánchez a resolver la crisis constitucional en Catalunya mediante un diálogo con la Generalitat que permita a la sociedad catalana "determinar su futuro en el marco del ordenamiento jurídico vigente". Gracias a una enmienda de los socialistas, el texto de la moción deja claro que este diálogo debe llevarse a cabo siempre "dentro de la ley vigente". ERC, por su parte, se ha descolgado del pacto por su rechazo a la enmienda de los socialistas.

La moción, que se ha debatido este miércoles y se votará el jueves, supone el primer entendimiento concreto entre independentistas y PSOE relativo a la cuestión catalana, y sienta las bases de un diálogo entre Ejecutivos al que ambas partes se habían mostrado dispuestas. "Los catalanes expresó ayer de nuevo la aspiración del pueblo de Catalunya de decidir su futuro, y el fracaso de la vía represiva del anterior Gobierno", ha asegurado el diputado del PDeCAT Carles Campuzano desde el atril del Congreso.

El texto de la moción insta al Gobierno a abrir "un proceso de diálogo político con el Govern" en el que ambas partes puedan "defender sus ideas, aspiraciones y proyectos libremente, sin imposiciones, ni impedimentos". "Dicho proceso debe de aspirar a acordar los cauces legales y democrático que permitan a la sociedad catalana determinar su futuro", ha resaltado el ponente, expresando su deseo de que la negociación entre Gobiernos pueda ir más allá de las cuestiones ordinarias y de gestión, que ya acordaron derivar a las comisiones bilaterales.

Desde el PDeCAT consideran que si la moción sale adelante significará "que es posible resolver el conflicto por las vías democráticas", según ha expuesto Campuzano. Por su parte, el PSOE busca un respaldo en la Cámara a su estrategia de negociación con Catalunya, después de proponer la reforma del Estatut y, eventualmente, una reforma constitucional para encajarlo. "Los socialistas somos conscientes de que hay un conflicto, lo vimos ayer en la Diada, y queremos pactar los cauces para resolverlo", ha defendido por parte del PSOE el diputado José Zaragoza.

Pese al acuerdo en la moción, Zaragoza no ha ahorrado críticas contra los independentistas. "A usted les ha venido bien que Rajoy se negase a dialogar, porque a ustedes solo les interesa hablar de autodeterminación, contra Rajoy vivían mejor", les ha inquerido. El socialista ha descrito un "camino de diálogo" que comienza por la recuperación de los foros bilaterales contemplados en el Estatut y, según ha defendido, permite "hablar de todo menos de la independencia".

ERC se descuelga del acuerdo

Pese a que en un primer momento ERC había dado su visto bueno a la moción de sus socios del PDeCAT, al considerar que reforzaba sus tesis favorables a una salida dialogada, finalmente el partido ha anunciado que no dará apoyo a la moción. "Creemos que la ley no puede ser un impedimento al debate", han explicado fuentes republicanas. "Escuchada la intervención de José Zaragoza en el debate ha quedado claro que el PSOE no va por esta línea".

En su intervención Joan Tardà ya había dejado claro que, a su parecer, no habrá resolución del conflicto político catalán sin referéndum de autodeterminación. Algo que, al entender del PDeCAT, la coletilla de "dentro de la ley" no impide, pues entienden que el referéndum puede celebrarse dentro del actual marco constitucional.

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha bendecido el paso asegurando que "no es contradictorio" con la hoja de ruta soberanista expuesta por el president Quim Torra hace una semana. Artadi además se ha mostrado de acuerdo con Campuzano al considerar que "dentro del actual marco legal cabe consultar a la ciudadanía y hacer referéndums".

La CUP, por su parte, ha censurado con dureza el acuerdo, considerando que "la moción del PDeCAT y el PSOE vulnera gravemente la voluntad del pueblo de Catalunya que ayer se manifestó masivamente para exigir el derecho a la autodeterminación".