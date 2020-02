Más de 100.000 personas reciben a Puigdemont en el sur de Francia para celebrar su acta de eurodiputado

Miles de personas han llenado la explanada del Parque de las Exposiciones de Perpinyà desde primera hora de la mañana de este sábado para esperar la llegada del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se acerca estos días por primera vez a la frontera española. La organización del acto en el que participa, que ha cifrado la asistencia en 150.000 personas, ha debido retrasar una hora el inicio por la cantidad de personas que han quedado atascadas en las carreteras, donde se han formado retenciones de hasta seis kilómetros.

Puigdemont celebra en la capital de la zona catalanoparlante su recién adquirida condición de eurodiputado, lo que le permite precisamente entrar al Estado francés sin temor a ser detenido. "Muy contentos de volver a pisar tierra catalana como personas libres después de más de dos años y medio viviendo al exilio", escribió el líder de JxCat en las redes sociales.

La llamada "Catalunya norte" es un territorio profundamente vinculado por lazos lingüísticos y culturales con el resto de zonas de habla catalana. Esto explica que el expresident haya sido acogido como una personalidad por las autoridades locales y entidades de la zona. Este viernes por la noche hizo el saque de honor en un partido de rugby de la USAP, el equipo local, y ya en la mañana del sábado ha sido recibido en el ayuntamiento de Perpinyà por el alcalde de la localidad, Jean Marc Pujol, y otros políticos catalanes de nacionalidad francesa.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, también se ha referido a esa idea de pertinencia compartida entre los territorios del sur y del norte de la frontera francoespañola cuando ha dado la "bienvenida a casa" a Puigdemont y el resto de eurodiputados. "Los Pirineos no separan nada, lo unen todo", ha asegurado Torra.

El president se ha reencontrado este sábado con sus seguidores en un acto multitudinario y acompañado de los también eurodiputados de su partido Toni Comín y Clara Ponsatí. En el mitin, organizado por el Consell per la República, se prevé también la participación mediante vídeo de dirigentes de ERC, aunque la presencia de los republicanos es prácticamente testimonial, solo representada por el líder en Barcelona, Ernest Maragall, el dirigente Isaac Peraire y la portavoz parlamentaria Anna Caula.

Por parte de Junts per Catalunya, en cambio, han acudido todos los miembros del Govern, buena parte de los diputados, alcaldes y otros miembros de la formación, en una delegación encabezada por el president de la Generalitat, Quim Torra. También participan en el encuentro la ANC y Òmnium mientras que la CUP, por su parte, ha decidido no asistir como organización.

Para JxCat la concentración de este fin de semana supone volver a situar la figura de Puigdemont en el centro de la escena política, revalidándolo ante los suyos como el principal protagonista del movimiento independentista. El tirón del expresident es incuestionable en vista de la afluencia. Miles de personas han respondido a su llamada pese a la distancia que separa Perpinyà del centro de Catalunya.

Desde Barcelona ha llegado Ferran, que indica que Puigdemont es un hombre "que ha luchado durante dos años de exilio", razón por la que es "emocionante" volverle a ver ahora convertido en eurodiputado. Ha viajado con toda su familia, cinco en total y tres generaciones, desde su hija pequeña a su suegra. "Hemos venido a hacer fuerza y piña, son momentos en los que hay que apoyar", asegura Ferran, que considera a Puigdemont "la punta de lanza del exilio". Toda la familia es independentista, aunque Ferran reconoce que conseguir la secesión de verdad "seguramente va para largo".

Ferran, de Barcelona, junto a su familia antes del inicio del acto en Perpinyà

"No pienso demasiado en ello", asegura, "es posible que no seamos suficientes ahora mismo y que no haya predisposición por parte de nadie. Espero que llegue algún día, pero de momento a luchar y a disfrutar", indica el hombre con su hija pequeña en los brazos y un bocata en una mano.

El matrimonio formado por Joan y Lluïsa llegó el viernes por la tarde a Figueres, porque no encontraron ningún alojamiento libre en Perpinyà. "Y eso que lo buscamos hace un mes", destaca Joan. Él es independentista "desde que nací", mientras ella es menos entusiasta. "Somos independentistas pero para nada antiespañoles", puntualiza él, que recuerda que los padres de Lluïsa eran ambos andaluces. "Pero mi madre, que es de Córdoba, nos hablaba siempre en catalán, era muy catalana", asegura ella.

El plan del matrimonio, que ha venido con unos amigos, es dar una vuelta por el pueblo por la tarde, y enfilar hacia Barcelona después. Antes verán a Puigdemont, Ponsatí y Comín. Aseguran que no son especialmente seguidores del expresident, solo "tanto como del resto" de líderes independentistas, pero le reconocen que se ha "jugado su patrimonio por su país".