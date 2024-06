Illa: “Querer investir a Puigdemont es perder el tiempo”

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, considera que intentar investir al líder de Junts, Carles Puigdemont, es “perder el tiempo y dar vueltas”. Así lo ha asegurado en una entrevista en La 2, en la que ha prometido “generosidad, claridad y coherencia” para conseguir cerrar un acuerdo “progresista” con ERC y los comunes para lograr ser investido presidente.

Illa ha asegurado que confía en que el hecho de que el diputado de Junts, Josep Rull, sea el nuevo presidente del Parlament no dificultará su hipotética investidura como presidente. “Tengo confianza en que hará sus funciones, las que tiene que hacer”, ha dicho.

El líder del PSC ha pedido al resto de formaciones que no “bloqueen” su investidura y ha recordado que él, la pasada legislatura, no lo hizo. “No pido nada que no hiciera yo”, ha dicho el socialista. “Que me dejen hacer y gobernar solo o que se avengan a un acuerdo”, ha explicado.

Para el socialista hace falta un acuerdo que priorice las políticas de vivienda, sanidad, educación y seguridad en Catalunya y ha puesto de ejemplo el pacto entre el PNV y el PSE en el País Vasco, que cree que es una muestra “de oficio político”.

Al ser preguntado por una de las condiciones de ERC para el pacto, que es empezar el camino hacia un referéndum, Illa ha remarcado que en la cámara legislativa “no hay mayoría” a favor de esta cuestión. “Yo no estoy por eso”, ha insistido.

Por otro lado, ha asegurado que las conversaciones para la investidura no incluyen un hipotético pacto para el Ayuntamiento de Barcelona. Según ha dicho, no forma parte de las negociaciones y se ha mostrado contrario a “mezclar libretas”. “Respeto las decisiones de los compañeros de Barcelona y Jaume Collboni sabe que tiene todo nuestro apoyo para tirar adelante Barcelona como considere”, ha dicho.

Investidura de Puigdemont

Illa ha insistido en que él no se abstendrá para permitir que Puigdemont pueda ser investido president de la Generalitat, a pesar de la presión que desde Junts se ha lanzado al PSC con la amenaza de hacer volar la legislatura en el Congreso. “Yo no me abstendré”, ha subrayado Illa, que ha repetido la misma frase en castellano, en inglés y en francés. “Se lo digo en todos los idiomas, no lo haremos porque los catalanes no han votado esto”, ha insistido.

Según cree Illa, Junts busca una repetición electoral, opción que el PSC rechaza. Illa ha recordado que la pasada legislatura ya hubo una mayoría independentista y ha recordado que, según su opinión, “no fue operativa”.