Laura Borràs (Junts): “Sánchez durará lo que dure su palabra”

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha defendido este viernes el acuerdo que su partido ha alcanzado con el PSOE y ha advertido de que no es un “cheque en blanco” para Pedro Sánchez. “Nuestros votos no están garantizados, los dejaremos caer cuando veamos que esto no tira hacia adelante”, ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio. “Sánchez durará lo que dure su palabra”.

Borràs ha insistido en que su formación no ha hecho ninguna renuncia y han sido los socialistas los que se han visto obligados a realizar un “giro copernicano” ante la presión de la formación de Carles Puigdemont. “Nuestro objetivo político no se ha visto ninguneado, al contrario”, ha insistido. “Junts no se ha movido en nada”, ha añadido.

La presidenta de Junts ha precisado que las reuniones con los “verificadores internacionales”, que serán “cuatro personas de primer nivel” sin precisar nombres, empezarán a finales de este mes y ha anunciado que el propio Puigdemont participará en estos encuentros.

Borràs no ha querido precisar si su condena por corrupción entraría dentro de la hipotética amnistía, aunque ella sí que considera que fue un caso de lawfare. “No he hablado de casos personales”, ha precisado, “pero queremos una ley que sea reparadora, omnicomprensiva, que no deje a nadie atrás y tenga en cuenta todas y cada una de las leyes del Estado contra el independentismo”, ha señalado.