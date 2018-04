"A muchas víctimas nos ofende que se diga que los CDR son terrorismo"

Robert Manrique era carnicero en Hipercor cuando ETA atentó contra este centro comercial en Barcelona. Tras recuperarse de las graves heridas provocadas por el atentado se convirtió en la voz de las víctimas como presidente de la Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes. Ahora su experiencia sirve para ayudar a las víctimas de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. En esta entrevista expresa su indignación por que se intente equiparar las protestas protagonizadas por los Comités de Defensa de la República (CDR) con un delito de terrorismo.

¿Considera que las actuaciones de los CDR son terrorismo?

No.

¿Por qué?

Porque según la legislación para ser terrorismo deberían ser grupos criminales. Considero que los CDR no han cometido ningún crimen. Los mineros, los pensionistas, los profesores, los estudiantes... La gente se manifiesta de diferentes maneras. No entiendo por qué unos pueden hacerlo sin que se les acuse de nada y a otros se les acusa de algo que, además, es ofensivo para muchas víctimas. No entiendo que se compare el hecho de levantar la barrera de un peaje con matar a una persona. No tiene ningún sentido.

¿Usted se ha sentido ofendido?

Sí, yo y muchas víctimas con las que llevo como mínimo 48 horas hablando de este tema. No se puede poner en el mismo nivel delictivo el asesinato, las incapacidades, las imputaciones o los secuestros cometidos no solo por ETA sino por bandas terroristas en general, con alguien que corta una carretera. Ofende ver que llevas 30 años con tu vida hecha un desastre a nivel familiar y de salud y hay quien lo frivoliza diciendo que levantar la barrera de un peaje también es terrorismo. Puede ser un acto delictivo o un desorden público, que lo discutan y lo juzguen. Pero equipararlo a terrorismo es tremendo.

Ciudadanos dice que los CDR actúan como comandos. ¿Está de acuerdo?

Desde que me pasó lo de Hipercor y en mi época en la antigua Asociación de Víctimas del Terrorismo siempre intentamos demostrar que no se debe utilizar lenguaje militar cuando se habla de terrorismo. Y hablar de comandos da una intencionalidad militar, de guerra, que no veo por ninguna parte. Cada vez que alguien hablaba del comando Barcelona por el atentado de Hipercor yo contestaba que no era el comando Barcelona sino el grupo de terroristas que se autodenominaba Barcelona. Comando es una acepción guerrillera que no viene a cuento. Pero me imagino que cada uno plantea su vocabulario en función de sus intereses. A mi me molesta, pero allá cada cual.

¿En Catalunya hay violencia por culpa del procés?

No. No la veo. Claro que habrá gente que estará enfadada con su vecino. Pero es que yo me puedo enfadar con mi vecino porque su perro ladra por las noches. Yo puedo ir por la calle y ver a gente de una ideología, de otra o de ninguna. Unas banderas y otras, edificios donde hay banderas distintas, y no pasa nada. En serio, no existe un clima de confrontación. Comparar Catalunya con la situación que se vivió durante tantísimos años en el País Vasco, y aún se vive en algún lugar de allí, es exagerado porque no es comparable. En mi familia tengo gente con unas ideas, gente con otras y nos sentamos tranquilamente el domingo a comer y hablamos de política. Y no pasa nada.

¿Usted es independentista?

Digamos que desde el 1 de octubre he variado algunos planteamientos de mi vida.

O sea que desde el 1-O se ha acercado al independentismo.

Digamos que he visto cosas que no pensaba ver y que me han hecho pensar. Lo que sí quiero decirle es que siempre he tenido la costumbre de explicar cuando un político lo hace bien y cuando lo hace mal. Independientemente de quien fuera el político en cuestión. Desgraciadamente hay gente que cuando uno de los suyos lo hace bien lo dicen y cuando lo hace mal se callan.

Pues, ¿quién lo ha hecho bien y quién lo hecho mal en el conflicto catalán?

Lo están haciendo bien algunos y mal casi todos. Lo están haciendo mal aquellos que están ofreciendo una imagen de enfrentamiento que no es real. Por ejemplo, aquellos que intentan ofrecer la imagen de que hay un problema con la lengua. ¿Pero desde cuándo hay un problema con el idioma? Yo lo digo bien claro. Con mi mujer hablo en castellano y con mis hijos en catalán. Mis hijos entre ellos hablan en castellano pero en cambio con sus parejas hablan en catalán. ¿Qué conflicto hay? Son ganas de crear confrontación.