Las propuestas para Sant Jordi de la redacción de elDiario.es en Catalunya

Ya sabéis que cuando llega Sant Jordi nos gusta mucho recomendaros los libros que más nos han gustado en la redacción de Catalunya. No todos son novedades y los hay de géneros diferentes. Confiamos en que os sirvan no sólo para este día sino para tenerlos en el radar.

Sandra Vicente es de las mías. Cuenta que siempre tiene muchos libros pendientes en casa y no sabe cuál elegir: “Así que empecé a hacerlo por etapas cromáticas. Es decir: a veces los elijo por el color de la portada. La etapa que más he disfrutado últimamente es, sin duda, la rosa, conformada por tres libros: 'Sólo quería bailar', de Greta García (Tránsito, 2023), 'El año del mono', de Patti Smith (Club Editor , 2020) y 'Cosas que hacen BUM', de Kiko Amat (Anagrama, 2007). Éste último en realidad es rojo, pero el tiempo desgastó el color de la cubierta y mi amor absoluto por Kiko Amat me hizo verle fucsia intenso, así que lo incluí en la etapa rosa. Y acerté porque, como todo lo que escribe Amat, es una delicia punki, con unos personajes complejos y una trama impecable. Y, lo más difícil, un buen final.

Hablando de buenos finales (y de cosas que hacen 'bum'), también os destaco el libro de Greta García, una historia de una mujer harta, que acaba en prisión porque ella, tal vez, sólo quería bailar. Una obra fresquísima y divertidísima, que integra el habla andaluza sin complejos y que nos lleva al interior de una historia cruda sin paternalismos ni filtros.

Y qué decir de Patti Smith... Es un valor seguro. 'El año del mono' es una especie de viaje psicodélico por los miedos de la vejez, de la juventud perdida, de un futuro incierto y de los arrepentimientos. Todo ello con la irreverencia que la caracteriza y una prosa que, más que prosa, es poesía. Otro acierto rosa para cerrar la etapa“.

Jordi Sabaté entrevista a menudo autores y autoras y coincido bastante con sus propuestas. “Me gustaría destacar 'La mirada cautiva / La mirada cautiva', el último libro que ha editado Arcadia en catalán y castellano y que es una recopilación de ensayos sobre pintura de un periodista y escritor irlandés no demasiado conocido en el Estado a pesar de tener varias obras publicadas y tener un fuerte vínculo con Catalunya: Colm Tóibín. Más que ensayos sesudos, se trata de escritos que beben tanto del periodismo de reportaje como del relato vital sobre cuyos artistas habla, con un estilo directo, sugerente y entretenido sin renunciar en ningún momento a la erudición.

Otro libro que creo que vale mucho la pena leer es 'Vèncer la por' (Edicions 62, 2022) de Jordi Amat. Tras 'El hijo del chófer', donde trataba la figura del siempre inquietante Alfons Quintà, Amat vuelve con otro personaje tan atormentado como fascinante: Gabriel Ferraté, el poeta que revolucionó la lírica catalana de la posguerra. Nos regala una biografía rigurosa y sobrecogedora sobre este enorme intelectual que sistemáticamente fue lanzando a la basura todas las oportunidades de prosperar que la vida le ofreció.

Y lo último que os cito es una novedad: 'Las hijas de la fábrica' (Grijalbo, 2024), del periodista Raúl Montilla. Es una interesante historia de una familia andaluza del extrarradio barcelonés desde los años 60 hasta la entrada en el siglo XXI. Por tanto, es un relato sobre la inmigración desde la perspectiva de aquellos que llegaron a Catalunya con una mano delante y otra detrás. Lo destaco porque da angustia darse cuenta del nivel de miseria en el que vivían y que remite directamente a las situaciones actuales de migrantes que vienen de África y Asia, e incluso a la marginación que se podía dar en la Sudáfrica del Apartheid“.

Nuestro redactor de tribunales, Oriol Solé, cuenta que una de las cosas que le gusta del diario son las entrevistas de los compañeros que le hacen descubrir nuevos libros y autores que no conocía, que a su vez también abren la puerta a nuevas lecturas. Así ocurrió con la entrevista que le hicimos al filósofo Rob Riemen y su 'Arte de convertirse en humano' (Arcadia).

“Uno de los autores que cita Riemen en el libro es Erich Fromm, psicoanalista y sociólogo alemán, y su clásico 'El miedo a la libertad' (Edicions 62 en català/ Paidós en castellano). Es una obra que tiene más de 80 años, pero plenamente vigente para pensar y darnos cuenta de las causas de la evasión de la libertad, la premisa necesaria para aspirar a ganar las fuerzas totalitarias que, antes y hoy, quieren atenazarnos.

Más reciente, pero que también retrata una de las vergüenzas europeas históricas como es el colonialismo, es 'La última colonia' (Anagrama), el nuevo libro del abogado y escritor Philippe Sands. De cara al verano, cuando los tribunales le den una tregua, Oriol también me adelanta que se reserva dos tótems para comentar en la redacción y prestar cuando volvamos de vacaciones: los discursos y conferencias de Albert Camus recopilados en 'Derecho a no mentir' (Debate) y, también como Jordi, la biografía de Josep Pla 'Un cor fortiu'“.

Mariona Jérez se acaba de incorporar a la redacción para realizar sus prácticas y nos recomienda ‘Una amistad prohibida. “El Estado de Israel contra Tali Fahima”, de Montserrat Arbós (Tigre de papel, 2016). En un momento en el que el conflicto de Gaza está en boca de todos, este libro relata un caso concreto, una sola historia que desvela una realidad compleja. Es un libro para todos los que quieran entender la realidad que estamos viviendo. “Y para quienes quieran evitarla y tener un pequeño momento de evasión, 'Una magia impregnada de veneno' (aunque su título en inglés, ”A magic steeped in poison“, me parece más significativo) escrito por Judy I. Lin (Crossbooks, 2023). Es la primera de dos novelas de fantasía inspiradas en el arte del té y la mitología china. Es una ficción diferente a la occidental, perfecta para cualquiera que quiera hacer una escapada a tierras lejanas”.

El libro que más rápido ha devorado Victòria Oliveres este año es 'Lecciones de química' (Salamandra, 2023). Yo no lo conocía y nos cuenta esto: “La novela con la que la escritora Bonnie Garmus debutó pasados los sesenta años. La protagoniza Elizabeth Zott una mujer que no actúa como se espera de las mujeres en Estados Unidos de la década de los 50. No por activismo, sino por sentido común. Es química, pero a pesar de tener una mente brillante y un tesón infinito para defender su investigación, como mujer y madre soltera se ve relegada a presentar un programa de cocina en televisión. Este espacio se convertirá en una plataforma para hablar sin tapujos y sin tratar de tontos a todas las amas de casa del país. Ah, y le acompaña el perro, narrador de algunos pasajes. Es también Dos de set, una acertada traducción del nombre que ha hecho Bel Olid”.

El primer libro que quiere recomendar Pau Rodríguez es el último que ha leído y en esto coincidimos. Se trata de 'La llamada' (Anagrama), de la escritora argentina Leila Guerriero. “Bajo la premisa de la reconstrucción biográfica de una víctima de la dictadura de Videla, Guerriero consigue realizar un retrato psicológico de los jóvenes revolucionarios montoneros y de las secuelas de la represión. Y puesto que hablamos de memoria histórica, uno de los libros que más me ha sorprendido este año, y del que pude hacer un reportaje, es 'ERAT, el ejército de la SEAT' (Tigre de papel), del exdiputado Pau Juvillà, que rescata la historia de la efímera y errática banda armada de trabajadores de la Seat durante la transición”.

'El Jugador de Dostoievski' cayó en manos de Arturo Puente prácticamente por descarte en una tienda de viejo antes de un viaje en tren, uno de los lugares donde dice que más lee. “Nunca había leído nada de Dostoievski y la novelita era lo suficientemente corta para acabarla entre la ida y vuelta de Madrid, así que la elegí. A pesar de hace unos meses, es con pocas dudas lo mejor que he leído en ficción este año. Aunque es una historia aparentemente sencilla, no puede ser más virtuosa a la hora de transmitir la emoción del riesgo que debe sentir un apostador de ruleta. Evidentemente, no le descubriré el autor a nadie, pero doy por buena mi recomendación si sirve para que alguien se atreva con autores clásicos y que a veces pueden dar un poco de miedo.

'1491, Una nueva historia de las Américas antes de Colón', de Charles C. Mann, fue un best-seller (y un hito por el mundo de la antropología y la historia) cuando se publicó originalmente en inglés, en 2005. Por aquella época se editó en castellano también. Pero no fue hasta la reedición de 2022 de Capitán Swing que le leí. Lo mejor que puedo decir es que es mucho más de lo que esperaba en todos los aspectos. Es un libro apasionante de investigación histórica, es riguroso hasta la obsesión, consigue ser ameno a pesar de lo que explica a veces es muy pesado y es tan absolutamente imparcial que no es un libro que sirva como arma arrojadiza en ningún debate sobre la historia, aunque es un buen contrapeso al revisionismo imperial que lamentablemente puebla las secciones de historia de muchas librerías.

Es también un retrato complejo, detallado, comprensible y al mismo tiempo fascinante de las civilizaciones y pueblos del continente americano antes de la llegada de los europeos y, sobre todo, de todo lo que creemos saber sobre ellos y últimamente se ha comprobado falso. Y, en concreto, Mann destierra el mito de los pueblos arcaicos y prácticamente anclados a la edad de piedra para presentarnos civilizaciones impresionantes con desarrollos científicos y tecnológicos muy desconocidos“.

Acabo con mis recomendaciones. El primero es 'El demonio que hay en ti' (Alianza editorial). La autora es Gwen Adshead, una reconocida psiquiatra forense del Reino Unido. A partir de los casos reales que ha tratado a lo largo de su vida explica cómo funcionan los tratamientos con reclusos y reclusas que han cometido delitos que van desde asesinatos a abusos sexuales o incluso pirómanos. No es nada morboso. Todo lo contrario, es una mirada sobre procesos terapéuticos que como os podéis imaginar son muy complicados.

El segundo se titula 'Dictadores' y lo ha publicado Acantilado. Siempre me ha interesado mucho como las masas, es decir, una parte muy importante de la sociedad, pueden acabar idolatrando auténticos tiranos, desde Mussolini a Ceaucescu, Stalin o Mao. Este libro retrata muy bien cómo el culto a la personalidad y el miedo consiguen que este tipo de dirigentes hayan triunfado a lo largo de la historia.

Debo confesaros que cuesta mucho que un libro sobre feminismo me sorprenda. Es probable que sea porque he leído bastantes. Por eso cuando empecé lo que ha escrito Amanda Mauri me di cuenta de que se trataba de un ensayo diferente. Se titula 'Museo de las ausentes' (Paidós) y me ha gustado porque combina testimonios, referencias literarias y reflexiones de la misma autora para acercarse a un fenómeno, el de la pérdida y el duelo, desde una perspectiva innovadora. Huye de debates estériles y centra muy bien la cuestión que quiere analizar.

¡Espero que os haya interesado y disfrutad mucho de Sant Jordi!