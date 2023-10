Puigdemont defiende el 1-O como el “nervio” que debe determinar la acción independentista

El expresidente de la Generalitat y presidente del Consell de la República, Carles Puigdemont, ha erigido este domingo el 1-O como el “nervio” que debe determinar la acción política para lograr la independencia. Lo ha proclamado durante un acto unitario de las entidades soberanistas para conmemorar el sexto aniversario del referéndum de 2017 y que ha reunido a unos 4.500 asistentes.

“La fórmula existe, y solo nos tenemos que decidir a aplicarla. Lo tenemos en nuestras manos, pero depende de nuestra voluntad porque la capacidad la hemos y la habéis demostrado. Tenemos que hacer lo posible no para una dispersión, sino para una confluencia de voluntades por la independencia para que el 1-O sea el nervio que determine la acción política”, ha apuntado.

Puigdemont, que no ha hecho referencias explícitas a la negociación con el PSOE para investir a Pedro Sánchez, pero sí ha proclamado que el independentismo no puede “malvender los puntos cardinales” de aquella movilización “buscando salidas personales”. Así, ha añadido que la independencia se culminará “con más autoestima, lo que no significa ausencia de autocrítica, con más empatía, lo que no significa comprensión absoluta, y con más convencimiento” de lo que el pueblo catalán es capaz de hacer, lo que no debe llevar a ignorar carencias y límites.

El acto unitario, convocado por entidades como ANC, Òmnium o el sindicato Intersindical, ha congregado a todos los partidos y entidades independentistas y ha agrupado a unas 4.500 personas, según la Guardia Urbana. Una vez finalizadas todas las intervenciones, sobre las 19.30 horas, los organizadores han animado a los concentrados a manifestarse desde la plaza Catalunya hacia el Paseo de Gracia, para poder confluir con la manifestación convocada por los CDR que se prevé que acabe ante el cuartel de la Guardia Civil en Travessera de Gràcia.

Discrepancias entre la ANC y Òmnium por la amnistía

Dolors Feliu, presidenta de la ANC, ha centrado gran parte de su intervención en cargar contra una posible amnistía a los encausados del procés y ha argumentado que el independentismo “no debe querer ser perdonado”. De hecho, ha afirmado que es “una trampa” del Estado para “ahorrarse” una posible sentencia del TEDH. Para la ANC, la amnistía debe ir ligada “al reconocimiento de Catalunya y su libertad y al derecho a la autodeterminación”. “Si no es así, será una amnistía trampa y lo único que hará es blanquear a España”, ha advertido su presidenta.

Por su parte, Òmnium ha hecho el discurso contrario y ha reivindicado la necesidad de una amnistía para “forzar el Estado a afrontar democráticamente el conflicto político” y para “poner el derecho a la autodeterminación en el centro”. “Queremos forzar el Estado a enmendarse y reconocer que las 1.500 personas condenadas, juzgadas y sancionadas no han cometido ningún delito”, ha manifestado Antich. Esta idea, sin embargo, no ha sido bien recibida entre parte del público, que ha respondido con silbidos y gritos de “amnistía no”.

Durante su intervención, Antich también ha expresado que hay que trabajar para “volver a tener articulada toda la fuerza de la gente” y ha rechazado que se siga “erosionando la fuerza del movimiento y regalando al estado la ventaja y la exhibición continua de discrepancias”. “En Òmnium continuaremos vertebrando mayorías y fortaleciendo el movimiento para ganar, porque sin eso no saldremos adelante”, ha explicado.

La AMI reclama “no dar más alcaldías al unionismo”

El presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Jordi Gaseni, ha subrayado que es “imprescindible” que vuelva a hacerse política nacional desde los municipios y ha criticado la política de pactos que ha habido en algunos ayuntamientos. “Pido que no volvamos a dar más alcaldías al unionismo, hagamos el favor. El independentismo debe seguir siendo fuerte desde el pueblo más pequeño hasta la ciudad más grande”, ha reclamado.

Gaseni también ha aprovechado para realizar un llamamiento a la unidad del independentismo y ha defendido que hay que “cuidar la cohesión del movimiento”. El presidente de la AMI ha animado a seguir “luchando” y dando “pasos firmes” hacia la independencia y ha afirmado que hay que “volver a tener la fuerza que el pueblo catalán ejerció” el 1-O.

Entre los convocantes del acto unitario también se encuentra la Intersindical-CSC, que ha reivindicado su papel en otoño de 2017 para “poner todas las herramientas al servicio de las clases populares del país”. “Plantamos cara al 155 desde los centros de trabajo y junto a los represaliados”, ha asegurado el secretario general de la I-CSC, Sergi Perelló. Además, también ha dicho que ahora es necesario “volver a unir los esfuerzos” para seguir “construyendo una república independiente”.